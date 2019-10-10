老爸抽菸…爆氣弟撿到槍！26字開火「欠人家罵」：你說啊x2　人父秒喊戒

▲原PO貼出兒子寫的紙條。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「戒菸的動力來自於兒子的怒吼」，一位人父貼出兒子寫給他的一張紙條，內容不僅質問他「為什麼一直抽菸？」還說像是撿到槍地暴怒罵原PO很欠打、欠罵。紙條內容吸引1.1萬網友按讚，紛紛笑噴留言，「看來兒子真的很火，快戒吧」、「兒子手上有一把AK47喲」、「憤怒的ㄅㄆㄇ……氣氣氣氣氣。」

這位人父在臉書《爆廢公社》貼出紙條的照片，只見原PO兒子用黑筆在白紙上寫下「老爸你ㄨㄟˋ什ㄇㄜ˙有一ㄓ ㄔㄡ ㄧㄢ 你ㄏㄣˇ ㄑㄧㄢˋ打 你ㄕㄨㄛ阿 你ㄑㄧㄢˋ人家ㄇㄚˋ 你ㄕㄨㄛ阿（老爸你為什麼又一直抽菸？你很欠打，你說啊！你欠人家罵，你說啊！）」。

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看到紙條內容，原PO直呼「戒菸的動力來自於兒子的怒吼」。就有網友笑說，「兒子手上有一把AK47喲」、「兒子撿到衝鋒槍嗎」、「所以老爸你說不說」，原PO也在留言處回應，「很火」、「應該是炸彈」、「沉默比較好。」

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▲兒子爆氣噴老爸「你很欠打」、「你欠人家罵」。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文吸引超過1.1萬人按讚，其他人就紛紛留言笑說，「兒子啊！如果換成女兒的話，明天就戒了」、「公危啊！哩共啊」、「我爸有陣子也是戒菸，因為我一直唸他 XD

」、「這事我小時候也幹過，還每天折斷老北整包的香菸，後來他就戒菸了」、「兒子用淚寫出來的」、「看了我都替兒子氣爆了」、「很有效的戒菸方式。」

不少人夫也相當有感，「還好我兒子滿月後我就把18年的煙癮戒掉，不然現在可能常常三不五時就數落一番」、「一個決心，30年老菸槍，不小心也戒菸6年了」、「我也是為了兒子戒菸，已經成功戒菸快五年，現在聞到菸味都會很反感，當然也不會再想抽菸，加油吧！」

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