幼稚園罰「吃飯慢就去廁所吃」…女童狂吞喉嚨燙傷！還有娃每頓看馬桶吃

▲無良幼稚園規定，孩子吃飯慢就要去廁所吃。（圖／翻攝自華商報）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省大荔縣一位女童日前總哭訴喉嚨痛，一個月都沒有好轉。家長帶孩子去醫院檢查後，被醫生告知「可能是吃飯太快，嗓子被燙傷了」，頓覺奇怪一問女兒，竟得知所讀幼稚園竟規定「吃飯如果太慢，就要去廁所吃飯」。有的家長甚至表示，自己孩子因為吃飯慢，一天三頓都被罰「進廁所吃飯」！

據《華商報》報導，李姓家長說，女兒從學前班（小班前的學前教育班）開始就在位於大荔縣馮翊路西段的京師童迪幼兒園上學，一直上到現在的大班，「1個月前，女兒總說嗓子疼，送去醫院治療才發現這個情況。」

他表示，「孩子10月3日晚在車上跟我聊天說吃飯要吃快，吃得慢就會被老師叫到廁所吃，已經被叫過好幾次，所以每次都會迅速把碗中的飯吃完，即使燙點也會很快吃完。」

隨後，李姓家長詢問了其他幾名家長。令人震驚的是，這些家長都從孩子口中得到同樣的回答，「吃飯慢的孩子會被叫到廁所吃。」張姓家長氣憤表示說，「廁所有3個大便池和3個小便池，而且餐具都在廁所的洗手池上洗。」

▲有的孩子甚至一天三頓都在廁所吃。（示意圖／翻攝自pixabay）

張姓家長進一步控訴，對幼稚園這種行為難以接受，「我孩子9月剛上大班，經常被叫到廁所吃飯，有時早中晚三頓飯都會去廁所，她還說廁所味道比較大，吃飯難以下嚥。」

10月9日，在一名家長提供的影片中，一名幼童說，「吃飯時吃得慢、吃不完就會到廁所繼續吃，廁所吃飯有點噁心，吃不下去，但沒辦法；自己本身就吃飯慢，所以早、中、晚飯都到廁所吃。」而在另一段影片中，有家長詢問一位孩子「都有誰去廁所吃過飯」，孩子立刻說出很多個名字。

家長們10月8日紛紛到幼稚園討說法並希望查看攝影機，但園方卻稱攝影機損壞了。家長們表示，「8日縣教育局也進行了初步調查，稱確有孩子到廁所吃飯，但都是孩子自願的，老師未強迫；8日下午，在園方將攝影機修復後，有家長看到常常有孩子端著飯碗進廁所，還有的孩子吃完飯從廁所出來。」

對此，園方9日承認確實有此類事件發生，向家長道歉，並承諾了後續會整改，「家長以後可隨時監督。」大荔縣教育局學前教育股一工作人員表示，「已接到家長投訴，教育局監察室已介入調查。」

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