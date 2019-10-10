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雙溪10煞圍毆「抓髮+掄拳痛K」3分鐘！汐止男卑微求饒：歹勢，系哇母丟

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▲▼雙溪10惡煞痛毆汐止男。（圖／翻攝爆料公社）

▲汐止男遭到10名惡煞圍毆。（圖／翻攝爆料公社）

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

一名網友在「爆料公社」PO出3分多鐘的短片，指出雙溪的少年因故與汐止一名男子發生衝突，竟直接在瑞芳後火車站一處公園上演圍毆戲碼，朝著身穿黑衣的汐止男不斷揮拳痛毆，甚至還有人持鏟子、棍棒、安全帽毆打。在誇張的影片曝光後，警方也立即介入偵辦，瑞芳分局偵查隊長薛光明指出，涉案的10名惡煞已全部逮回，初步排除幫派份子所為，警方將會持續追查原因。

影片中，雙溪派的惡煞人多勢眾，群起痛毆孤身一人、身穿黑衣的汐止男，眾惡煞情緒相當激動，二話不說掄起拳頭朝著汐止男就是一陣痛揍，混亂中還有白衣男子手持鐵鏟猛揮、甚至有人拿起安全帽朝著汐止男頭部痛擊。

揮拳圍毆的過程中伴隨著不堪入耳的三字經，還有人火爆用台語嗆聲「汐止來這邊插旗子，少年仔卡有站節（分寸）ㄟ啦！」而黑衣男吃痛後也摸著頭，態度卑微地不斷道歉，「歹勢，系哇母丟（是我不對）！」但眾人仍不願放過，持續朝著他拳打腳踢，還一路將汐止男推進草叢中，這時身旁還有惡煞戲謔地說「等一下啦，草叢裡面怎麼打，出來、出來！」

整段畫面在爆料公社上曝光後引起網友共憤，怒嗆「這種的你叫他單挑，他一定不敢」、「一堆人貓一個人，較小這麼差喔」、「打人還拍影片，腦袋有問題嗎？留下證據等被告？」此外，挨打汐止男的哥哥也現身在留言串中，表示目前已經在走法律程序，「這些人真的太過分！」

薛光明表示，這起暴力事件就發生在9月29日下午2時許，在影片曝光後警方已立即介入偵辦，並帶回涉案的10名惡煞調查偵辦，初步了解雙方是單純的糾紛事件，排除幫派份子所為，但為求慎重，警方將會持續追查，目前涉案犯嫌已依法移送基隆少年法庭。

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▼汐止男雖然開口求饒、不斷道歉，但仍難澆熄惡煞怒火。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼雙溪10惡煞痛毆汐止男。（圖／翻攝爆料公社）

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