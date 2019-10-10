追蹤港警App「HKmap.live」3天就下架　蘋果：危害警察與居民安全

▲「HKmap.live」即時地圖電腦版畫面。（圖／HKmap.live）



記者張方瑀／綜合報導

蘋果（Apple）7日同意能追蹤香港警察及示威活動位置的「HKmap.live」即時地圖App，在App Store上架，不過才短短3天，蘋果又立刻將此App下架。蘋果官方聲明指出，許多香港用戶針對此款App的問題聯繫了蘋果公司，而經過調查後發現，這款App被用來「危害香港執法部門和居民」。

綜合外媒報導，蘋果認為「HKmap.live」讓警察和居民暴露於潛在的危險中。蘋果在聲明中指出，許多香港用戶聯繫蘋果公司，因此對這款App進行了調查，結果發現App被用來危害香港執法部門和居民，「App中顯示了警察的位置，而我們和香港網路安全課技調查科（Hong Kong Cybersecurity and Technology Crime Bureau）連繫後發現，這款程式讓香港警察成為目標，甚至被埋伏，威脅到公共安全。」

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「HKmap.live」即時地圖標出示威活動與警方的所在位置，並可提供其他遊行者追蹤警察的動向，對其他香港民眾而言，也能避開警察或警察部署催淚瓦斯的區域。「HKmap.live」原被蘋果拒絕上架，理由是會「鼓動非法行為」、「允許使用者躲避執法」，但幾天後蘋果同意上架，結果才開放短短3天，又宣布下架。

JUST IN: Apple removes police-tracking app used in Hong Kong protests from its app store https://t.co/s4oJRGLdOD — CNBC Now (@CNBCnow) October 10, 2019

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