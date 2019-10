追蹤港警App「HKmap.live」3天就下架　蘋果：危害警察與居民安全

▲「HKmap.live」即時地圖電腦版畫面。(圖/HKmap.live)



記者張方瑀/綜合報導

蘋果(Apple)7日同意能追蹤香港警察及示威活動位置的「HKmap.live」即時地圖App,在App Store上架,不過才短短3天,蘋果又立刻將此App下架。蘋果官方聲明指出,許多香港用戶針對此款App的問題聯繫了蘋果公司,而經過調查後發現,這款App被用來「危害香港執法部門和居民」。

綜合外媒報導,蘋果認為「HKmap.live」讓警察和居民暴露於潛在的危險中。蘋果在聲明中指出,許多香港用戶聯繫蘋果公司,因此對這款App進行了調查,結果發現App被用來危害香港執法部門和居民,「App中顯示了警察的位置,而我們和香港網路安全課技調查科(Hong Kong Cybersecurity and Technology Crime Bureau)連繫後發現,這款程式讓香港警察成為目標,甚至被埋伏,威脅到公共安全。」

「HKmap.live」即時地圖標出示威活動與警方的所在位置,並可提供其他遊行者追蹤警察的動向,對其他香港民眾而言,也能避開警察或警察部署催淚瓦斯的區域。「HKmap.live」原被蘋果拒絕上架,理由是會「鼓動非法行為」、「允許使用者躲避執法」,但幾天後蘋果同意上架,結果才開放短短3天,又宣布下架。

