CH-47吊掛巨幅國旗飛越總統府　IDF壓軸衝場掀典禮高潮

▲中華民國108年國慶大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者林銘翰／台北報導

雙十國慶10日上午8時45分正式登場，於總統府前歡慶中華民國108歲生日，首先由陸軍專科學校帶來充滿活力的熱舞表演，接著由三軍聯合樂儀隊展演精湛操槍技術，以及海陸特勤對反恐操演替大會拉序幕。接續有直升機空中分列式、運輸直升機吊掛巨型國旗、憲兵快速反應連編隊操演及IDF經國號戰機及AT-3雷虎特技小組教練機衝場等多項演出，營造出歡欣鼓舞、齊賀雙十之節慶氣氛。

今年國慶主題為「攜手世界、台灣耀飛」，三軍聯合樂儀隊帶來「軍民同心守護家園」相當有氣勢，手拿重達6公斤表演高甩標槍，讓現場觀眾驚呼連連。本次三軍樂儀隊以歌后張惠妹的歌曲《牽手》表演，原本筆直的隊伍漸漸變換成「鑽石型」及「雙十型」隊形，整齊步伐踩在節奏上更添活力，流暢的拋槍、整齊劃一的步伐，展現我國軍氣勢。

▲108年國慶大典，憲兵快反連重機操演。（圖／記者林敬旻攝）



國防部指出，本次序幕暖場由陸軍專科學校勇士戰鼓隊及熱舞社等396名學生擔綱演出。戰鼓隊以108面戰鼓搭配16面戰旗，呈現氣勢磅礡的陸軍勇士精神，並以輕快動感、活力四射的熱舞表演，展現軍校生允文允武、青春活潑的一面。

接續由國防部聯合樂隊暨三軍儀隊389員進行組曲演奏及花式操槍。由樂隊演奏「攜手飛揚進行曲」、「萬世英豪」、「大地守護者」、「牽手」及「我要飛」等5首曲目，並由儀隊操演「勝利之翼隊形」、「眾志成城隊形」、「六角隊型」、「無限隊形」、「三軍聯合隊型」、「方陣隊型」、「菱形隊型」、「鑽石隊型」及「勝利雙十隊形」等動態變換隊形。

▲三軍樂儀隊。（圖／記者李毓康攝）



緊接著出場的是海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤部隊反恐戰技操演，運用三種不同類型方式突入，展現陸戰特勤隊平日精實訓練的成效。最後則由空軍UH-60M救護直升機、海軍S-70C反潛直升機，以及陸軍AH-64E、AH-1W攻擊直升機各3架所編成，共區分四個梯隊依序通過會場上空，並由素有忠貞鐵騎之稱的國防部憲兵指揮部快速反應連，組成「屏障隊形」配合三軍樂儀隊進場。

今年大典之國歌頌唱，特別邀請藤田梓女士及雷敦龢神父2位新加入台灣的國民，與30位東南亞新住民姐妹共同參與，展現台灣這塊土地上，多元族群各自活躍，又相互融合的生命力。國防部也安排由陸軍CH-47SD運輸直升機，吊掛巨幅國旗進場並飛越觀禮台，傳遞出軍民同心讓臺灣更好，飛躍到國際；在總統蔡英文致詞後由憲兵指揮部快速反應連，配合三軍樂儀隊退場。

▲108年國慶大典，運輸直升機吊掛國旗通過觀禮台。（圖／記者林敬旻攝）



國慶儀典結束後，由陸軍司令部派遣悍馬車12輛、中型戰術輪車6輛組成英雄車隊，提供國軍楷模代表、中華職棒選手、亞錦賽成棒代表隊、世大運奪牌選手，以及勞動部技勤得獎人員搭乘。接續由憲兵指揮部快速反應連進行「編隊駕技操演」，該連使用54輛重型機車，其中有7位女性官兵車手，操演「斜線交錯」、「雙十隊形」、「四方交錯」及「雙V交錯」等動態隊形變化，展現鐵騎雄風慶賀雙十之意涵。

表演尾聲則由空軍IDF經國號戰鬥機與AT-3教練機採五機大雁隊形編隊，由西向東通過總統府上空，藉由整齊的隊形及震懾全場的引擎聲，為中華民國108年國慶慶祝大會畫下圓滿的句點，並祝賀中華民國國運昌隆，全體人民安居樂業。

▲108年國慶大會，IDF及雷虎小組衝場。（圖／記者李毓康攝）

國防部強調，108年國慶為國家重要慶典，國軍身為保衛國家安全之守護者，能夠躬逢此一國家盛事，深感無上榮耀，參演官兵均以歡欣鼓舞心情，共同為本次慶祝活動全力以赴，相信一定能在各國貴賓及海、內外國人面前，展現國軍最堅實的戰力。

▲108年國慶大會，IDF及雷虎小組衝場。（圖／記者林敬旻攝）



▲108年國慶大會，IDF及雷虎小組衝場。（圖／記者李毓康攝）



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