馬英九先前狂批友邦斷交　國慶大典微笑握蔡英文、吳釗燮

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

108年雙十國慶10日正式登場，在總統府前歡慶中華民國108歲生日。先前多次砲轟蔡英文政府外交議題的前總統馬英九也到場，並與國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮微笑握手，互動自然；隨後總統蔡英文到場，兩人也有握手致意。

今年國慶主題為「攜手世界、台灣耀飛」，除了表演節目，卸任元首們及政壇大咖誰出席與互動同樣都是焦點，今年包含前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、台北市長柯文哲，以及藍綠兩黨主席吳敦義、卓榮泰等人都會到場；保外就醫中的前總統陳水扁則是沒有規劃現身。

▲108年國慶大典，總統蔡英文與前總統馬英九握手致意。（圖／記者李毓康攝）

國慶大會預計早上9點開始，呂秀蓮搶先政壇大咖，早在上午8點45分就到場，一身招牌祖母綠洋裝，精神看起來相當不錯，不過，因為身邊貴賓還沒到場，顯得有些孤單；呂秀蓮後方座位是卓榮泰與宋楚瑜，卓榮泰一到場就主動與宋楚瑜攀談，兩人頻頻咬耳朵，似乎聊得很起勁，對比前方一人孤坐的呂秀蓮，形成對比。

接著，前總統馬英九也抵達會場，由於先前蔡英文政府接連與索羅門群島、吉里巴斯二友邦斷交，多次於公開場合砲轟外交議題；不過他一抵達，就與國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮微笑握手，大家互動自然；隨後蔡英文到場，兩人也禮貌握手致意，沒有太多其他互動。

▲馬英九、吳釗燮握手。（圖／記者李毓康攝）