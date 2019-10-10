見怪男路邊尿尿她倒車　他抓狂「發動攻擊」猛敲窗扳後視鏡

▲年輕媽媽車停路邊竟遇尿尿怪男攻擊，驚嚇之餘報警提告。（圖／翻攝爆料公社）

記者李忠憲／台中報導

歹年冬搞肖郎！年輕媽媽小潔（化名）開車到台中舊市區接小孩，停路邊時遇上一名尿尿怪男子，她倒車避開，豈知對方竟發瘋似的用鑰匙敲擊車門、車窗，企圖將後視鏡扳斷，幸好她狂按喇叭，才逼退怪男。警方表示，已鎖定特定對象，將全力找人到案說明。

年輕媽媽小潔（化名）9日在臉書發文稱，她下午開車到市府路中山路口停在路邊停車格，等候小朋友鋼琴課下課。她發現一名中年男子跑到她車右前方柱子尿尿，先將車倒車等他尿完。

▲年輕媽媽將影片PO網，並發文描述事發過程。（圖／翻攝爆料公社）

豈知，這名男子竟像發瘋似的，作勢要開她車門，她當然不從。他隨後拿出一串鑰匙握在手中當武器，重擊車窗玻璃，見玻璃打不破，還猛力硬扳左後視鏡，試圖要扳斷。她靈機一動，趕快狂按喇叭，剛好有一輛汽車經過，男子才悻悻然離開。

▲▼左手臂有刺青的怪男，還手握鑰匙當武器，試圖敲破車窗。（圖／翻攝爆料公社）

小潔說，她當時坐在車內，人平安，但內心想著小燈泡事件，萬一是牽著孩子在路邊呢，真的太可怕。她將對方誇張行徑錄下並接完孩子後，趕緊到派出所報案，但警察到場時人已經不見。她直呼「歹年冬搞肖郎」，差點嚇死，要準備去收驚，直呼瘋子特別多，大家一定要鎖車門。

網友直呼「太可怕！」有人說「幸好人平安！一定要抓出這個人！我上次也在中山路附近被開車門，然後坐進來，我傻眼！」「報警 拿三聯單， 看他有刺青， 加上有清楚的照到臉， 應該有機會抓到人。我想就算是男孩子也會怕， 有些人故意要找人家麻煩， 不必要拿自己生命跟這種人過不去 太不值。」、「天吶，好危險喔，還好你有上鎖，不然後果非同小可耶！」

第一分局表示，警方獲報後立刻趕到現場，但未發現該名男子。警方已受理該名女子對該名男子提出恐嚇及毀損告訴，目前已掌握特定對象極查緝中。

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