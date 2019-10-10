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哈吉貝重整增強成西太「風王」　專家曝關東「風雨強襲熱區」

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▲▼哈吉貝有著清澈的颱風眼，是貨真價實的強烈颱風。（圖／翻攝自NAVY／NRL颱風網頁）

▲哈吉貝有著清澈的颱風眼，是貨真價實的強烈颱風。（圖／翻攝自NAVY／NRL颱風網頁）

記者胡順惠／台北報導

今年第19號颱風「哈吉貝」將直撲日本關東，11至13日將對日本天氣有明顯影響，對台灣則無直接影響。「哈吉貝」經過眼牆換置重整後，強度再度提升，中央氣象局表示，「哈吉貝」中心氣壓910百帕、瞬間最大陣風每秒68公尺，超越2月強颱「蝴蝶」的915百帕、65公尺，可說是今年西太平洋風王。

據中央氣象局最新觀測資料顯示，「哈吉貝」上午中心位置位於北緯23.1度、東經139.9度，以每小時19公里速度，向北北西進行，颱風中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風半徑350公里，十級風半徑120公里。

請繼續往下閱讀...

▲▼北台下周濕涼變天「降5℃」！巨眼哈吉貝24小時踩煞車　恐轉中颱撲日。（圖／翻攝NOAA、NAVY、中央氣象局）

▲哈吉貝颱風路徑潛勢預測圖。（圖／中央氣象局）

「哈吉貝」經過重整後，強度再創新高，中心氣壓下降至910百帕，瞬間最大陣風每秒68公尺，超越2月強颱「蝴蝶」的915百帕，每秒65公尺的風速，成為今年西太平洋最強颱風。氣象局副局長鄭明典表示，哈吉貝維持強烈颱風的時間蠻長的，它的眼牆雲系，紅色區域夠寬，而且完整360度環繞，甚至黃色部分也接近環繞，再加上清澈的颱風眼，這是「貨真價實的強烈颱風」。

氣象專家賈新興表示，各國系集預報顯示，10月12日是（颱風影響日本關東）最嚴重的時間，颱風直接侵襲，最危險的區域大致在紅線範圍內，從哈吉貝的衛星估計風場和降雨可以看到，颱風中心的南側是強風強雨區，在日旅遊的朋友請隨時留意哈吉貝的最新動態。

▲▼賈新興表示，颱風影響最危險的區域大致在紅線範圍內。（圖／翻攝自賈新興臉書）

▲賈新興表示，颱風影響最危險的區域大致在紅線範圍內。（圖／翻攝自賈新興臉書）

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