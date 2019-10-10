連假送家人出國！一看國道高乘載…他「慌放喵星人」蒙混　結局QQ網笑炸

▲原PO要載家人去機場，卻忘記有高乘載。（圖／（左）翻攝自爆怨公社、（右）圖／記者沈繼昌翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

期待已久的雙十連假終於來了，許多人都提前安排出遊，還有人準備出國。一名男網友早上開車準備帶家人去機場，2人要上高速公路前，才發現有高乘載。原PO便請出抱枕喵先生，「將就一下……如果過的了回去請你吃罐頭」，滑稽畫面和結局讓其他網友笑噴，「這會過就厲害了」、「我也用過這招，失敗。」

這位男網友在臉書《爆怨公社》表示，「準備要帶家人去機場，但……剛剛才知道……今天連假遇到高乘載……最少3人才能上高速公路……」接著貼出一張照片，只見他把一個大頭貓咪的抱枕放在椅背上，接著用迷彩外套、嘻哈帽營造出有一個人坐在後座的樣子，「將就一下……如果過的了回去請你吃罐頭。」

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▲原PO就地取材，想讓「喵星人」蒙混過關。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO也說，他剛剛就被家人一陣狂唸，「被唸死，我怎知道今天會高乘載，我又不常開=_= 拜託別塞了……壓力好大……」最後則是補充高乘載攔檢結果，「#最後……還是無法通行」、「#乖乖走省道了」、「#希望能讓家人趕得上飛機」、「#我知道很假……但車上有什麼就用什麼⋯就地取材」。

原PO也在留言處自爆，「我開窗警察直接問我幾個人，我心虛說2個，他就直接叫我旁邊開下去，根本沒看我的精心設計」、「早知道我應該假裝看到『第三人』」、「這麼可愛應該要給過。」

看到照片後，網友紛紛噴笑，「頭這麼大，一下就被發現了」、「跟警察說，家人有急性大頭症，帽子都戴不下了，可能要幫我們開道喔」、「超好笑，國道警會說：你也找個像樣的」、「你應該要說牠是新新住民>>>喵星人」、「下次在爆系公社找人共乘搞不好更快。」

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