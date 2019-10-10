影／酒醉大叔嗆「超級瑪莉」遭大外割制伏　警：你當我吃素的嗎

記者葉國吏／綜合報導

一位男子酒駕遇到警察攔查，男子不滿嗆警，警察警告「你在罵一次試看看」，沒想到這男子故意用諧音罵「超級瑪莉」，結果馬上被大外割制伏，帶回派出所查辦。

臉書私密社團《爆廢公社》有網友上傳一段影片，只見影片中的男子對著員警叫囂，員警用閩南語說「你不要碰到我」，男子聽到回嗆「摸到？摸到什麼啦！」員警警告「你再罵一句試看看」，結果男子故意用諧音罵「超級瑪莉」，一旁員警聽到馬上伸出右手勾住男子脖子展現「大外割」制伏。

▲酒醉大叔罵警「超級瑪莉」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

網友貼出這段影片說「想必這位警察有多討厭超級瑪莉」，其他網友也紛紛留言說「原來超級瑪莉也是罵人的話了」、「超級瑪麗我也不懂 應該不犯法吧！？」、「其實要說的是 超機X～你！喝太醉 變超級瑪麗也中槍」、「打電動臭了嗎XD」。

▲酒醉大叔罵警「超級瑪莉」遭制伏。

根據《聯合報》報導，這位男子是從嘉義開車到高雄找女友，女友勸他酒後別開車，但男子卻開車一再前後撞，造成前方車輛損毀。警方獲報後到現場要實施酒測，男子拒測還對員警叫囂，員警直接大外割制伏後說「你當警察吃素的嗎？」，隨後將男子帶回分局法辦。

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