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接不接韓國瑜台中競總主委　盧秀燕：市政優先　以國家慶典為主

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▲朱立倫合體盧秀燕，一起參加國慶升旗典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕被問到會不會接韓國瑜台中競總主委一職時說，市政優先。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導　　

台中市政府10日擴大舉辦雙十國慶升旗典禮，前新北市長朱立倫合體市長盧秀燕一起慶祝，被問到會不會接韓國瑜台中競總主委時，盧回說「市政優先」，而朱立倫對於無法參加李佳芬在台北造勢活動時表示，他下午要和幾位議員一起煎蔥油餅做公益，慶祝國慶，不分彼此，不分南北。

台中市政府上午在市府前廣場舉辦國慶升旗典禮，吸引逾萬人參加，現場旗海飄揚，不但有光華高工的樂儀隊表演，也有無人機在空中飛舞，非常熱鬧。

盧秀燕非常開心的祝福中華民國生日快樂，也希望市民朋友天天快樂，而朱立倫則是很高興前來共襄盛舉，朱並稱讚台中市在盧市長帶領下，市政成長迅速。

有媒體問到會不會接韓國瑜台中競總主委一職時，盧秀燕仍然不願回答，僅表示「市政優先，今天以國家慶典為主」。

至於韓朱配是否成形？朱立倫說，國慶日就不要談不存在的事實，而對於無法參加李佳芬在台北的造勢活動，他說，新北市有一個國慶伯，每年都會送出很多蔥油餅，他下午會跟議員一起煎蔥油餅，分送給大家做公益，慶祝國慶，就是大家不分彼此、南北各地一起慶祝。

而對於新北市長侯友宜沒有辦國慶活動的看法，朱立倫說，他擔任新北市長8年，辦過2次國慶升旗典禮，其實新北每年都是以元旦升旗為主，國慶日則有不同性質的慶祝活動，侯市長今年帶著國旗衝向硬漢嶺，不是很有創意、很有想法嗎？

面對台灣民眾黨在各地都將推出立委參選人一事，會不會衝擊到國民黨選情？朱立倫說，還是一句老話，多交朋友，不是同志也是朋友，不管是總統候選人或立委候選人，都要多交朋友，多爭取各界的支持。

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