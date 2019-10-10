獨／救護車闖升旗典禮！眾人看...波麗士頂烈日不動「靠背」老婦人

▲一名來參加國慶典禮的老婦人突然跌坐路面，員警趕緊來幫忙 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市政府在展覽館舉辦雙十國慶的升旗典禮，活動就在展覽館東側舉辦，但是就在對面車道卻發生了一件插曲，一名來參加的典禮的老婦人，不知道是不是天氣太熱造成中暑暈眩，就跌坐車道，正在一旁指揮交通的員警看到這一幕，也不管車流，立刻快奔過來詢問狀況，等到救護人員來了，員警還幫忙把老婦人扶起來送上救護車，讓旁邊的庶民看到了，直讚真是「暖警」。

救護車鳴笛就從成功路開了過來，就看到一名老婦人坐在地上，旁邊圍了幾個民眾，還有2名員警在她旁邊，老婦人看起來臉色發白、相當虛弱的情況，一名員警還相當熱心，用腳當成婦人靠背，救護人員趕緊上前詢問狀況，婦人表示自己沒有大礙，想要站起身，員警也立刻幫忙將老婦人扶了起來。

▲一名來參加國慶典禮的老婦人突然跌坐路面，員警趕緊來幫忙 。（圖／記者吳奕靖攝）

站起身來的老婦人看起來似乎情況有些好轉，一度表示拒絕就醫，但是正當她簽完名後，突然又是一陣暈眩，員警一看一個箭步趕緊又攙扶，讓老婦人靠近電桿扶著，眼看老婦人狀況越來越不好，滿頭的冷汗，員警轉頭請醫護人員還是將老婦人送往醫院，就連記者也加入勸說的行列，老婦人才勉搶就醫，在救護人員扶著上了救護車。

但是婦人臉色發白，坐在救護車裡頭，還不時提醒已經拿起電話要通知老婦人家屬的員警，「不要打，他們會擔心」！員警才又放下電話，據了解這名老婦人是住在附近獅甲國宅的居民，她一早來參加國慶典禮，但就在走到會場附近時，突然一陣暈眩，跌坐在路上，當時站在路中間指揮交通的前鎮分局勤指中心主任洪鵬順看到這一幕，也顧不得當下的車流，立刻衝了過來，旁邊的員警們也發現了，也同時靠了過來，雖然老婦人第一時間表明不就醫，但警方還是打了電話叫救護車，還充當老婦人的靠背，這一幕就發生在國慶歡呼喊凍蒜之外，也讓不少國旗庶民們直呼「最暖靠背」。

▲一名來參加國慶典禮的老婦人突然跌坐路面，員警趕緊來幫忙 。（圖／記者吳奕靖攝）

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