台南藝術節首演《府城流水席》華麗開場　黃偉哲：大家相揪秋日遊台南

▲2019台南藝術節開幕首演《(Ｘ＿Ｘ)府城流水席》，於億載金城正式登台亮相，讓民眾享受這場盛大的藝術饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019台南藝術節開幕首演《(Ｘ＿Ｘ)府城流水席》，這場結合文化、藝術、科技，向台灣土地致敬的華麗歌舞秀，10月9日晚上於億載金城正式登台亮相，市長黃偉哲親臨現場與民眾一起享受這場藝術饗宴。

《府城流水席》是台南首度自製的戶外大秀，將國定古蹟變身成為戶外演出場域和派對舞池，百年難得一見！節目邀集混種跨域編導群傾力製作，將歌仔戲、傳統說書、當代舞蹈、古典音樂、歌舞秀多元融合；此外，現場還有精心策劃的城外市集，提供最在地的台南小吃，黃市長邀約大家雙十國慶假期來台南進行一趟觸動五感的藝術之旅。

黃偉哲市長表示，在億載金城由《府城流水席》揭開了「台南藝術節」的序幕，透過節目的規劃，可以一邊欣賞精彩的表演，一邊品嚐台南美味的街頭小吃，正好也是國慶連假開始的前夕，讓今晚顯得特別美好。而「台南藝術節」活動期間有一場接一場串接融合各式各樣的藝術表演，就宛如「藝術流水席」。

黃偉哲市長說，用今晚的《府城流水席》接續國慶連假，連假期間，台南各地有許多不同的活動展開，以及景點在等待著大家，如：「山上花園水道博物館」的開幕迎賓，西港、七股、佳里的宗教節慶活動，遊客必去的安平老街等，台南市政府已經做好充分準備，不論是交通疏導或環境維護上，黃偉哲歡迎大家國慶連假到台南來場秋日藝文小旅行。

《（X＿X）府城流水席》（以下簡稱《府城流水席》）為2019台南藝術節開幕秀，特地選在古蹟「億載金城」舉辦，打造氣勢磅薄的光電舞台，是台南百年以來首次自製原創戶外歌舞秀。

節目由2017世大運聖火台裝置、2018台中世界花卉博覽會幕後團隊豪華朗機工製作，所有台前幕後的藝術工作者，及製作團隊各有來頭，破天荒為此齊聚一堂，猶如端上一道道好菜，有「台南女兒」王彩樺、東方傳奇「優人神鼓」、「秀琴歌劇團」米雪、台灣本土音樂家簡上仁等人參與，以及三金得主音樂人柯智豪、瘋戲樂工作室王希文、金音獎最佳爵士玩弦四度等人加入，陣容堅強，含金量超高，將在雙十國慶為民眾帶來一場最與眾不同的感官盛宴。

文化局表示，「台南藝術節」首度嘗試原創節目，展現創新、實驗、進化的企圖心，期許以文化軟實力將觀光旅遊、在地文化、都市規劃、文化保存做整體性的策略合作。文化古都新風貌，將為市民朋友與從四面八方慕名而來的旅客呈現更多元化的藝文饗宴。