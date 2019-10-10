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影／《環時》總編胡錫進再訪港：未來局勢將出現「2走向」　激進示威者恐失民意

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▲▼ 香港,反送中,929,香港遊行 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港示威活動已經持續延燒近4個月。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進大約一個月前，曾親自到香港為前線記者打氣，並藉此感受當地的氣氛，聆聽不同市民的觀點。據悉，胡錫進今（10）日再度訪問香港，認為當前局勢將出現2種走向，一派意見認為暴力示威活動已處於強弩之末，因為暴力對香港損害愈來愈大，而《禁蒙面法》正在發生作用，令示威者數目減少；另一派觀點則分析局勢出現好轉的苗頭為時尚早，因為示威者只是變得更分散。

▲▼香港,929,香港遊行,反送中。（圖／記者黃彥傑攝）

綜合港媒報導，胡錫進在題目為《老胡重返香港，聽到人們對暴亂走向有兩種說法》的影片中表示，局勢與他一個月前來港時相比已經有很大的轉變，反對派無法再次舉行大型的示威活動，而且很多人對社會動盪感到厭倦，間接產生求穩之心，但激進示威者卻變得更極端，「他們四處開花，到處搞破壞，實施人身攻擊時下手非常狠，經常把人往死裡打，不時把人打得頭破血流，險些出人命。」

關於未來局勢的走向，胡錫進表示聽到了兩種說法，一派是認為暴力示威活動已處於強弩之末，例如港鐵因為破壞行動而被迫停止服務，令激進示威者失去民意支持，加上《禁蒙面法》正在發生作用，震懾了部分人；有分析認為，示威者數目逐漸減少，但激進者卻更加極端，以及參與的人愈來愈年輕，都是抗議活動走向衰竭的暗示。

▲▼ 香港,反送中,929,香港遊行 。（圖／記者黃彥傑攝）

另一種觀點則認為，局勢出現好轉的苗頭還太早了，因為示威者並沒有變少，而是變得更分散；另外港鐵在示威期間多次經常停止服務，也令示威者難以「大量集中」。胡錫進說，自己這次留港期間很可能看不到大規模的示威者聚集，但仍有機會遇上突如其來的破壞活動。

▲▼ 香港,反送中,929,香港遊行 。（圖／記者黃彥傑攝）

胡錫進曾向《香港01》透露，「出了這些事情（大量示威活動）肯定是香港內部的原因，香港政府也有做得不到位的地方，特首林鄭月娥也承認自己推修例太倉促，沒有想到市民有這麼激烈的反應，對局勢判斷不足。」

但他話鋒一轉表示，「香港政府不是沒有讓步，反修例運動一開始的核心訴求，不再搞修例，他們讓了，林鄭也亮了『the bill is dead』，完全停止修例，這核心訴求已經達到；但是示威者之後又再提出新的訴求，一個接一個，反對派要求雙普選，訴求偏離原點，怎能因此說政府沒有讓步，是他們不肯停下來，要趁著反修例示威來動員社會一起往更遠的方向推進，這是事實。」

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