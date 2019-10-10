「熊貓奶爸奶媽」報名開跑！優勝者可赴四川體驗飼養員工作

▲貓熊飼育員是受許多人羨慕的工作。（圖／iPanda）

記者蔡紹堅／綜合報導

第二屆「全球大熊貓（貓熊）奶爸奶媽體驗活動」9日開放報名，將透過全球公開招募的方式，篩選出12名優勝者赴四川成都參加培訓，學習大熊貓的飼養知識，體驗食物準備等飼養員工作，並有機會參與熊貓公益節目的錄製。

「全球大熊貓奶爸奶媽體驗活動」由央視網熊貓頻道、成都大熊貓繁育研究基地主辦，Pandapia協辦，活動旨在讓全球觀眾更好地了解大熊貓科普教育工作的進行情況，進一步推廣促進以大熊貓保護為主題的自然生態保護意識，也讓海內外更多網友了解中國和中國文化。

活動將通過全球公開招募的方式，篩選出12名優勝者赴成都參加封閉培訓，學習大熊貓相關基礎知識理論及科學飼養知識、了解大熊貓家族、體驗食物準備等飼養員的常規工作，在熊貓故鄉體驗熊貓手工、川蜀文化等，並探尋大熊貓野外種群，了解大熊貓的過去和未來。12名參與者還有機會參與大熊貓公益節目的錄製。

活動報名期間為10月9日至22日，報名者要以「我與大熊貓的故事」為主題，自主拍攝影片，上傳至網路社交平台（微博、Bilibili、央視網iPanda熊貓頻道、pandapia Facebook頁面活動專區），帶上標籤#大熊貓奶爸奶媽體驗活動#。

報名截止後，主辦將篩選50名入圍者，直接晉級下一環節，再對50名入圍者進行線上面試，最終篩選出12名優勝者，預計於11月30日出發至四川成都，參與為期16天的培訓。

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