同事小四兒太皮！「被罰寫300遍」媽激動喊過當　他好奇問算多嗎…網吵翻

▲原PO發文問，罰寫300遍靜思語會罰太多嗎。（示意圖／記者謝婷婷攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

學生調皮或不聽話，老師難免會處罰小孩，就有網友發文，說同事的兒子今年小學四年級，因為上課不專心影響同學，加上放學排路隊的時候愛講話，「屢勸不聽， 被老師留下來罰寫靜思語300遍，寫到5:00才回家，但仍未罰寫完」，結果隔天還是沒改進，老師又再罰200遍，「請問大家這樣會罰太多嗎？」

這位網友在《Mobile01》發文「罰寫300遍算多嗎？」說同事的情緒很激動，「問說才講一下話，就罰寫300遍，這樣會不會過當？她不知道怎麼教才好？」所以他才會發文，想請教網友的意見，到底老師這樣罰會不會罰太多。

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看到貼文後，就有人力挺老師，「都小四了，自制能力還不夠的話是該罰～家長不會教那就給老師教吧」、「不專心或無法自律就是缺乏專注力，缺乏專注力就是要用方法去訓練（腦），寫字就是其中一種。老師如果沒幫這位小朋友，不知道還有沒有人幫？專注力沒發展好，以後會遇到很多問題，凡事不要只看表面的罰字。」

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▲有人認為，罰寫是練小朋友的專注力。（示意圖／Pakutaso）

不過也有網友以小朋友的視角出發，「300遍對一個孩子來說太多了，大人被罰我看都唉唉叫了，何況是個孩子，小孩頑皮很正常只不過你要教育他不要影響到別人，這點很重要」、「如果這種處罰，對小朋友助益不大的話，就是白罰的，可以考慮別種作法，而且小四的手還沒全長好，400遍有點扯，太多了點。」

還有人留言發表自己的看法，「紀律問題吧？當兵時在大部隊中講一下話也很可能一個基數起跳的，活潑跟頑皮一線之隔」、「300遍……用意是要你專心寫！不是真的要300遍……就算到最後只寫1遍，老師也不會說什麼……原理是要你用抄寫取代吵鬧/作亂的方法。」

一名網友則是直言，「保母、老師，都是輔助我們的專業人士，如果是我的話，會先了解為何老師講了不聽的原因在哪，再來和他解釋團體生活（老師罰寫和影響同學）的原因在哪，最後請他解釋一下他理解的到什麼程度！重點應該不在罰寫幾遍，而是該要怎麼做他才不會繼續做，自己的孩子就多花點時間來教吧！」

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