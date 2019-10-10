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蔡英文國慶演說全文／捍衛「中華民國台灣」主權　拒絕一國兩制

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記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

108雙十國慶10日正式登場，並於總統府前舉行慶祝大會，歡慶中華民國108歲生日。總統蔡英文發表國慶演說時明確拒絕「一國兩制」，強調中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰能夠獨佔，「『中華民國台灣』六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。」

蔡英文國慶演說全文：

堅韌之國 前進世界

大會主席蘇嘉全院長、現場各位貴賓、電視機前和網路上的全體國人同胞，大家早安，大家好。

今天，是中華民國一百零八年的國慶日，謝謝來自世界各地的好朋友，跟我們共度這個值得紀念的日子。


去年，也是在國慶日，我和大家說，台灣正處在變局當中。世界貿易局勢的變動、國際政治情勢的變化，都讓未來充滿挑戰。我們必須「求穩、應變、進步」，厚植實力、壯大台灣。

轉眼又過了一年，世界依然快速變化，甚至更加劇烈。美中貿易戰的持續進行；距離我們不遠的香港，因為「一國兩制」的失敗，正處於失序邊緣。


儘管如此，中國依然以「一國兩制台灣方案」，不斷威脅我們，並採取各種文攻武嚇，強烈挑戰了區域的穩定及和平。

各位國人同胞，當自由民主受到挑戰，當中華民國的生存發展受到脅迫，我們就必須站出來捍衛。拒絕「一國兩制」，是兩千三百萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識。

中華民國已經在台灣屹立超過七十年，一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間。身為總統，站出來守護國家主權，不是挑釁，而是我最基本的責任。

▼中華民國108年國慶大會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中華民國108年國慶大會,三軍樂儀隊。（圖／記者李毓康攝）

 

七十年來，我們共同經歷過種種嚴峻的挑戰。每一次挑戰，不但沒有擊倒我們，反而讓我們更強壯、更堅定。

我們一起走過八二三砲戰，一起度過九六年台海危機。一次又一次文攻武嚇，從來就沒有讓台灣人民屈服。我們共同捍衛住腳下這塊土地，也捍衛住國家的主權。

我們經歷過退出聯合國的恐慌，也承受過一次又一次的斷交壓力。但台灣人民想要走向世界的決心，不曾有任何改變。

一九七零年代的石油危機，一九九七年的亞洲金融風暴，千禧年的網路泡沫，還有十年前的金融海嘯。經濟總是充滿挑戰，但一卡皮箱走遍天下的台商，加上勤奮又有創意的台灣人民，讓我們一次又一次，把危機化做轉機，讓台灣的經濟持續往前走。

我們也經歷過八七水災、九二一地震、SARS風暴、八八風災。天災病變的磨難，沒有擊敗過台灣人民奮鬥生存的意志。家園毀壞了，我們重建；土地受傷了，我們復原。擦乾眼淚，重新站起，明天又是充滿希望的一天。

這些共同的記憶，彰顯了台灣人民的韌性。因為有這樣的韌性，我們成為亞洲四小龍的一員。因為這樣的韌性，我們走過了民主化的艱鉅歷程，成為世界上重要的民主典範。


我們共同走過這一段路，無論是哪個黨派，只要是生活在這塊土地上的人民，都不能分割彼此。中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰能夠獨佔。「中華民國台灣」六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。

▲108年國慶大典，總統蔡英文揮手。（圖／記者林敬旻攝）

▲108年國慶大典，總統蔡英文揮手。（圖／記者林敬旻攝）
展望未來，前方的挑戰還有很多，等著我們一一克服。

我們看見中國崛起跟擴張，以威權體制，結合民族主義和經濟力量，挑戰自由民主的價值和世界秩序。也因此，處於印太地區戰略前緣的台灣，成為了守護民主價值的第一道防線。

中國利用「銳實力」步步進逼，但我們很清楚，作為區域的重要成員，台灣要善盡國際責任。我們不挑釁、不冒進，結合理念相近的國家，確保台海和平穩定的現狀，不會被片面改變。

要做到這些，我們必須要團結。儘管台灣社會曾經因為族群、世代、信仰、黨派的差異，而出現爭執，但透過對話，我們一定可以找到彼此可以接受的最大公約數。經驗證明，衝突、對話、團結進步，會引導國家往正確的方向前進。

我們也必須堅守自由民主的價值。台灣人民曾經一起走過民主化的艱辛道路，民主偶有紛擾，但只有民主制度，能夠保障得來不易的自由，也才能讓下一代保有決定未來的權利。

我們也必須持續壯大台灣。三年多來，我們努力調整經濟結構，引導產業升級轉型、推動國際多元布局。我們迎來投資大爆發，在全球經濟的變動中，站穩了腳步，方向是對的，我們就要繼續走。

三年多來，我們努力維護社會公平，加薪減稅、全面照顧，讓全民分享經濟成長的果實。未來，推動長照2.0升級，推動幼托補助擴大，減輕民眾負擔，使人人可以享有優質的照顧，是政府要繼續努力的方向。

三年多來，我們推動國防自主、採購先進武器，提升國軍士氣，強化充足戰力。國造高教機的原型機剛剛出廠，國造艦艇也將陸續加入建軍行列。捍衛國土、堅守自由民主，國軍責無旁貸。

三年多來，我們積極參與國際，負責任、肯貢獻，成為維護區域和平穩定，不可或缺的良善力量。我們會持續和理念相近的國家攜手，爭取更多實質合作的機會。

▼馬英九、蘇嘉全握手。（圖／記者李毓康攝）

▲▼馬英九、蘇嘉全握手。（圖／記者李毓康攝）


未來的路線很清楚，目標也很明確。

第一，讓國人繼續團結在自由民主的旗幟下，捍衛國家主權。

第二，持續壯大台灣，強化經濟實力，讓民富而國強。

第三，積極走向世界，克服挑戰，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。

上一季，我們的經濟成長率，已經重返亞洲四小龍之首。世界經濟論壇評比我們是四大「超級創新國」之一。我們的高科技和創新產業，也走在世界的最前端。

我們的體育選手、我們的技能國手，無數充滿創意的設計師、藝術家，在國際舞台發光發熱，帶給台灣榮耀和驕傲。

我們自製的福衛五號，以及福衛七號接連升空，展現太空科技實力。就連人類歷史上第一次觀測到的黑洞影像，也有台灣科學團隊的參與。

當我們可以上太空，可以看見五千五百萬光年外的黑洞，那麼，眼前還有什麼挑戰，是我們沒有勇氣面對的？

歷史的磨難，會因為我們的韌性，而被轉化為成長力量。天災的挑戰，會因為我們的努力，而成為再生的契機。這塊土地上每一個人的努力，都讓我們的國家，一天一天變得更好、更進步。

在國慶日這一天，這塊土地上的所有人民，都團結在自由民主的旗幟下，樂觀面對未來、堅定克服挑戰。天佑台灣，台灣加油，中華民國加油。謝謝大家。

▲108年國慶大典，行政院長蘇貞昌與國民黨主席吳敦義無互動。（圖／記者林敬旻攝）

▲108年國慶大典，行政院長蘇貞昌與國民黨主席吳敦義無互動。（圖／記者林敬旻攝）

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