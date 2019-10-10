國慶開第一槍　國民黨彰化黨部確定開除陳杰黨籍

▲陳杰宣布以無黨籍參選立法委員被彰化縣黨部開鍘。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨前立法委員陳杰2日宣布「我才是正港正藍軍」，以無黨籍投入彰化市第二選區立法委員選舉，打出「杰有力」的口號，成立競選總部，與國民黨提名的張瀚天正式對決，彰化縣國民黨部9日召開黨紀會決定開鍘「開除黨籍」，將報請中央決議，人在日本拚外交的陳杰還不知道此事。

陳杰61歲，為現任中華民國全國總工會理事長，曾任彰化縣縣議員、彰化市市長、第5-7屆立法委員、國民黨中央委員等職，深根基層數十年，也投入國民黨立委初選5月間陳杰因為不滿對手現任縣議員張瀚天年輕時曾涉入毒品案，到地院提聲請假處分，要求暫停黨內初選，呼籲中央黨部同時啟動排黑條款，依規定排除張瀚天參選資格，但民調初選結果，由張瀚天勝出。

▲陳杰宣布以無黨籍參選立法委員。

據了解，彰化縣黨部也呼籲陳杰一切依照黨內初選機制走，立法委員彰化第二選區還有現任民進黨立法委員黃秀芳迎戰，既然國民黨初選由張瀚天勝出，就應該盡全力輔選，這是一場硬戰，請他一切要以黨內大局為重，也建議陳杰如果執意要參選，也應該學柱柱姐到艱困選區搏戰，否則將報請考紀會，最重以開除黨籍處分。

如今黨紀委員一致決議同意，將陳杰黨籍開除，勢必對彰化藍軍造成不少的影響，而陳杰參加「國際工會聯合會」（IT U C）亞太地區大會，正在日本拚外交，還不知道開除黨籍一事，競總辦公室蕭姓秘書則說，陳杰晚上才回國，一切只待黨中央的決定。

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