越南漁船偷越界捕鮪魚、鬼頭刀各40尾　漁業署重罰100萬

▲海巡署艦艇在恆春鵝鑾鼻海域查扣越界捕魚的越南籍漁船 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許展溢／台北報導

越南籍漁船日前在恆春鵝鑾鼻海域捕釣鮪魚、鬼頭刀等漁獲，漁業署今（10日）表示，違規事證明確，已處越南籍船長新台幣100萬元。另外，105年至今，海巡署查獲3艘越南漁船在我國專屬經濟海域作業，同樣各罰100萬元。

漁業署指出，海洋委員會海巡署艦隊分署高雄海巡隊PP-10026巡防艇及東部地區機動海巡隊花蓮艦於鵝鑾鼻西南方127浬（北緯20度02.722分；東經119度41.801分）之我國專屬經濟海域，查獲越南籍漁船「BD.97277.TS」從事漁撈作業。

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▲越南漁船釣獲小黃鰭鮪40尾、鬼頭刀40尾，違規事證明確 。（圖／記者陳崑福翻攝）

漁業署說明，經審視海巡署蒐證影片及調查筆錄，越南木殼漁船船員計5名，在我國專屬經濟海域以一支釣漁法釣獲小黃鰭鮪40尾、鬼頭刀40尾，違規事證明確，依「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」規定，核處越南籍船長100萬元，該船船長已在昨（9日）繳納罰鍰，並將由海巡署監控該漁船出海，以防止再度作業。另外，漁業署表示，自105年至今，海巡署計查獲3艘越南籍漁船在我國專屬經濟海域作業，經漁業署各核處100萬元。