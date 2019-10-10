參加台南國慶升旗　洪秀柱：明年總統選舉讓「那個總統」下台

▲國民黨台南市立委參選人洪秀柱等人，10月10日清晨參加台南市民舉辦的中華民國國慶升旗典禮活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市第六區立委參選人、國民黨「柱柱姊」洪秀柱，10月10日清晨參加台南市民舉辦的中華民國國慶升旗典禮活動，批評「現在中華民國的那個總統」，不喜歡中華民國這個名字，曾說中華民國是流亡政府，並改變中華民國歷史！因此，她籲請大家在明年的總統選舉，讓「那個總統」下台！

約有5百名台南市民，於10日清晨7時許，在屬於空軍、目前已拆除的原二空眷村空地，舉辦2019年中華民國國慶升旗典禮活動！有洪秀柱、台南市立委選舉第四選區的國民黨市議員林燕祝、第五選區的市議員蔡淑惠、及市議員王家貞、李鎮國、吳禹寰、前立委高思博等人參加。

升旗典禮後，洪秀柱表示，今天是中華民國國慶，大家應該大聲說，中華民國生日快樂！但是，中華民國今天真的生日快樂嗎？洪秀柱說，中華民國是有多少先賢先烈的血跡，造就出亞洲第一個民主共和國-中華民國，今天的中華民國快樂不起來，在哭泣。

為甚麼快樂不起來？洪秀柱指出，「今天中華民國的那個總統」，不喜歡中華民國這個名字，認為中華民國是一個流亡政府，所以把中華民國名字改成「中華民國台灣」，到國外，不說自己是中華民國總統，而說是台灣總統。

洪秀柱說，「那個總統」不喜歡中華民國名稱，所以也想要把中華民國的歷史改變，不希望學校的學生們，知道中華民國是怎麼來的。 洪秀柱強調，「那個總統」自稱「辣台妹」，心狠手辣，做了最成功的一件事情，是激烈的對付在野黨-中國國民黨，是自以為豪的最大的成績，讓中國國民黨死無葬生之地，是那個總統的目標。

洪秀柱呼籲，「那個總統」口口聲聲說要護主權，但是，卻讓中華民國在3年之內，斷交了7個國家，讓我們在國際上的組織，走不進去，讓我們在國際上幾乎沒有生存空間！因此，明年的總統選舉，大家要讓現在的「那個總統」下台！