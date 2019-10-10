獨／國政聯盟蹭國慶熱度…拿國旗贈黨旗　韓粉不買單：這什麼啊？

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市10日上午舉行國慶升旗典禮，街道上有不少攤販都擺出國旗相關產品搶發國旗財，不過也有民眾熱心提供免費的國旗，而且拿國旗還送「國會政黨聯盟」黨旗，用1+1的組合來宣傳政黨理念，不過民眾拿到旗子之後，卻將這個「陌生」的黨旗給收起來，還將旗桿和旗幟給一分為二。

▲民眾搶領免費國旗。（圖／記者吳奕靖攝）

「國會政黨聯盟」在街邊免費發送旗幟，民眾上前要拿國旗，還多送一支「國會政黨聯盟」黨旗，黨工說，因為今天慶祝中華民國生日，一方面也是宣傳我們國會政黨聯盟的理念，我們希望台灣人民可以過更好的日子。不過記者現場觀察，有人看到這個「陌生」的旗子，不是收下就是退回，還有人收了之後，還把旗子給拆了。

▲民眾將國會政黨聯盟黨旗拆開捲起。（圖／記者吳奕靖攝）

民眾表示，不知道手上的旗子是什麼，「我們不要這個（國政聯盟黨旗），只要這個（國旗），我支持韓國瑜就好了。」黨工表示，民眾（兩支旗子）大概都會一起拿。不過民眾上前拿旗子，似乎都只是為了國旗，典禮現場也不見「國會政黨聯盟」旗子的影子。

國會政黨聯盟主席妙天曾在今年9月表示，國會政黨聯盟將會力挺國民黨的韓國瑜，他更指出，比起國民黨，韓粉更可能投給國會黨。國慶日當天，國會政黨聯盟黨旗現身韓國瑜主場，韓粉似乎不買單。

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