快訊／蔡英文國慶提3大未來目標：捍衛主權、強化經濟、走向世界

記者陶本和／台北報導

2019雙十國慶10日正式登場，於總統府前歡慶中華民國108歲生日。總統蔡英文發表國慶演說時，提出台灣未來的3大目標：捍衛國家主權、強化經濟實力，以及積極走向世界。



在未來的目標上，蔡英文首先表示，要讓國人繼續團結在自由民主的旗幟下，捍衛國家主權；第二，要持續壯大台灣，強化經濟實力，讓民富而國強；第三，是積極走向世界，克服挑戰，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。



蔡英文說，在上一季，我們的經濟成長率，已經重返亞洲四小龍之首，世界經濟論壇評比我們是四大「超級創新國」之一，我們的高科技和創新產業，也走在世界的最前端。



蔡英文接著說，我們的體育選手、我們的技能國手，無數充滿創意的設計師、藝術家，在國際舞台發光發熱，帶給台灣榮耀和驕傲。

蔡英文表示，我們自製的福衛五號，以及福衛七號接連升空，展現太空科技實力，就連人類歷史上第一次觀測到的黑洞影像，也有台灣科學團隊的參與。



蔡英文強調，當我們可以上太空，可以看見五千五百萬光年外的黑洞，那麼，眼前還有什麼挑戰，是我們沒有勇氣面對的？



蔡英文說，歷史的磨難，會因為我們的韌性，而被轉化為成長力量，天災的挑戰，會因為我們的努力，而成為再生的契機，「這塊土地上每一個人的努力，都讓我們的國家，一天一天變得更好、更進步。」



蔡英文最後強調，在國慶日這一天，這塊土地上的所有人民，都團結在自由民主的旗幟下，樂觀面對未來、堅定克服挑戰，「天佑台灣，台灣加油，中華民國加油。謝謝大家。」

▲108年國慶大典，總統蔡英文致詞講話。（圖／記者林敬旻攝）