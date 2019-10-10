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狂粉辱大眼女主播「婊子」　ATM領出12張怨念千元鈔疑自導自演

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▲▼東森女主播張予馨遭狂粉惡意誹謗。（圖／翻攝自臉舒張予馨粉絲團）

▼東森女主播張予馨遭狂粉惡意誹謗。（圖／翻攝自臉書張予馨粉絲團）

記者陳豐德／新北報導

東森財經台女主播張予馨長相貌美，臉書粉絲團有6萬多人追蹤，不料卻遇上「狂粉」在背後惡意中傷。9月初一名網友在臉書社團《新竹大小事》PO文，指稱在超商領錢時領出12張千元鈔票，張張都被寫了「東森財經新聞張予馨是婊子」，被網友質疑是自導自演，張予馨事後又接到一封恐嚇信，嚇得向警方提告，林口警分局獲報後行文臉書，將追查發文IP後通知其到案說明。

張予馨英文名為Dora，綽號「朵拉」，2015年加入東森電視成為社會組記者，因為外型嬌小、笑容甜美可愛，吸引許多死忠男粉絲，目前為東森財經台女主播，此外也是東森新聞「重案組」、《台灣大代誌》的節目主持人，在臉書粉絲團有6萬多人追蹤，知名度大增也害她遇到許多狂粉。

▼有網友在《新竹大小事》PO出12張怨念鈔票，遭疑自導自演。（圖／翻攝新竹大小事）

▲超商ATM領到「12張充滿怨念的千元鈔」　新竹媽媽急PO網求救。（圖／翻攝新竹大小事）

9月初，有一名女網友在臉書社團《新竹大小事》貼文表示，「超瞎的剛去超商領錢要繳小孩學費，領出來的錢全部都被寫字，重點每張都寫一樣，上面寫著『東森財經新聞張予馨是婊子』，想問看看有沒有人跟我一樣衰領到這樣的錢」，當時就被網友質疑是自導自演、案情不單純。

聯邦銀行新竹分行經理曾正賢表示，ATM存款機，其存鈔與吐鈔的箱子不是同一個，不可能有「上一個人存進，下一個人領出同張鈔票」的機會發生，由於存進去的錢還會有專人及機器篩選、檢視，拿到汙損的鈔票機會不能說沒有，但機會真的非常低，頂多就是1、2張，如網友所示一次12張，幾乎是不可能發生。

▼朵拉外貌亮眼擁有高人氣。（圖／翻攝自臉書張予馨粉絲團）

▲▼東森女主播張予馨遭狂粉惡意誹謗。（圖／翻攝自臉舒張予馨粉絲團）

朵拉事後又收到一封恐嚇信，她嚇得截圖後前往新北林口分局提告恐嚇，希望揪出這名在背後抹黑的狂粉。警方受理後意外發現，朵拉還被人惡意盜用大頭照，建立粉絲團「給掰花”朵」，在照片上馬賽克朵拉臉部後蓋上「beach」，並接連發文辱罵，讓警方懷疑2案之間有所關聯，恐是狂粉追愛不成才惡意詆毀。

鈔票辱罵發文沒多久就遭到刪除，沒多久「給掰花”朵"」在9月21日發出最後一篇文章，懺悔「不應該用這種卑鄙的手段去背後捅人一刀，來表達自己的不滿與抗議，小編決定刪除給掰花”朵”粉絲團，並不強求Doraa能給予小編有多少原諒，畢竟傷害已造成」等語，隨即就關閉粉絲團。

對此《ETtoday新聞雲》向張予馨求證，她簡短回覆「已經報警，交給警方處理了，感謝關心。」而警方目前已經行文給臉書台灣分公司，要以發文IP追人，追出幕後中傷的狂粉，釐清兩個案件是否有關連。

▼朵拉表示已經報警處理，感謝關心。（圖／翻攝自臉書張予馨粉絲團）

▲▼東森女主播張予馨遭狂粉惡意誹謗。（圖／翻攝自臉舒張予馨粉絲團）

▲▼東森女主播張予馨遭狂粉惡意誹謗。（圖／翻攝自臉舒張予馨粉絲團）

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