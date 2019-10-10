快訊／蔡英文明確拒絕「一國兩制」：中華民國受威脅就必須站出來捍衛

記者陶本和／台北報導

2019雙十國慶10日正式登場，於總統府前歡慶中華民國108歲生日。總統蔡英文發表國慶演說時指出，台灣正處在變局當中，必須「求穩、應變、進步」，而大陸以「一國兩制台灣方案」不斷威脅，採取各種文攻武嚇，挑戰了區域的穩定及和平，「拒絕『一國兩制』，是兩千三百萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識。」

蔡英文在國慶演說時表示，去年也是在國慶日，她和大家說，台灣正處在變局當中，世界貿易局勢的變動、國際政治情勢的變化，都讓未來充滿挑戰，「我們必須『求穩、應變、進步』，厚植實力、壯大台灣。」

蔡英文說，轉眼又過了一年，世界依然快速變化，甚至更加劇烈。美中貿易戰的持續進行；距離我們不遠的香港，因為「一國兩制」的失敗，正處於失序邊緣。

蔡英文表示，大陸依然以「一國兩制台灣方案」，不斷威脅我們，並採取各種文攻武嚇，強烈挑戰了區域的穩定及和平，「各位國人同胞，當自由民主受到挑戰，當中華民國的生存發展受到脅迫，我們就必須站出來捍衛，「拒絕『一國兩制』，是兩千三百萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識。」

蔡英文強調，中華民國已經在台灣屹立超過七十年，一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間，「身為總統，站出來守護國家主權，不是挑釁，而是我最基本的責任。」

▲108年國慶大典，總統蔡英文致詞講話。（圖／記者林敬旻攝）

