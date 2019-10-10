　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

受惠下游客戶提前拉貨　亞電9月營收1.91億元創今年新高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲無線充電概念股，亞洲電材8月營收2.28億創新高。（圖／亞洲電材官網）

▲亞洲電材9月營收創今年新高紀錄。（圖／亞洲電材官網）

記者姚惠茹／台北報導

亞洲電材（4939）公告2019年9月合併營收1.91億元，年減10.65%，較上月增加17.76%，主要是因為中國大陸下游客戶，為了十一長假提前拉貨備料，推升單月營收創下今年新高紀錄，累計前9月合併營收13.85億元。

亞電表示，9月營收創今年新高，主要是因為中國大陸十一長假前，部分客戶提前拉貨因應，但目前處於4G、5G世代交替階段，限制潛在用戶換購新機意願，美中各大手機品牌對銷量較為保守，使全球行動通訊裝置進入銷售空窗期，目前正待5G通訊正式商轉普及，亞電將可望重回營運成長軌道。

請繼續往下閱讀...

亞電指出，日前陸系手機大廠陸續推出5G旗艦機款搶佔5G手機機王寶座，以彰顯其製造研發技術足以商業化，亞電研發的高頻材料，像是MPI連接片、覆蓋膜、EMI、基板等，較其他同業產品更能有效降低訊號延遲性與屏蔽不良雜訊，使5G手機通訊更加流暢。

同時，亞電強調，高毛利特性產品也能改善亞電財務結構，是未來公司發展主力，而江蘇東台新廠也預計在年底如期啟用，新產能的擴充，有助亞電搶下5G正式商轉後的市佔率，成為5G世代通訊裝置不可或缺的關鍵角色。

ET快訊
淫媒花名冊瘋傳！驚見「八點檔一姐」1次30萬…聽名字就知道
快訊／蔡英文明拒「一國兩制」：一旦接受中華民國就沒生存空間
古天樂突拋震撼彈「剛剛訂婚」！演唱會自爆…網瘋猜女主角身份
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

受惠下游客戶提前拉貨　亞電9月營收1.91億元創今年新高

盛弘9月合併營收2.6億元　啟動躍獅、佑全健康人生雙引擎

影／達人看新聞嗅出飆股　靠截圖獲利翻倍

商業周刊／香港金融人怕了　擔心禁蒙面終結3件事

理財周刊／IPO急凍露警訊

先探／奧運財鳴槍起跑　倒數

台商回台投資　不動產買賣搶搶滾！前9月土增稅額「百萬元」大單逾700件

貿協董座黃志芳赴前蘇聯「矽谷」　盼推動5G產業鏈

王品集團9月合併營收12.4億元　台灣市場全年營收挑戰百億元

減稅紅包＋證交稅不佳　今年估僅超徵百億元　6年以來最低

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

15元爆漿泡芙、免費咖啡喝到飽！新竹「豐蛋糕」插旗桃園

「7公分爆餡車輪餅」日賣上千顆！夯到婉拒3千人國慶晚宴：來不及

《好聲音》冠軍選手唱《浮誇》大走音　網轟：陳奕迅聽到會哭吧！

受惠下游客戶提前拉貨　亞電9月營收1.91億元創今年新高

盛弘9月合併營收2.6億元　啟動躍獅、佑全健康人生雙引擎

影／達人看新聞嗅出飆股　靠截圖獲利翻倍

商業周刊／香港金融人怕了　擔心禁蒙面終結3件事

理財周刊／IPO急凍露警訊

先探／奧運財鳴槍起跑　倒數

台商回台投資　不動產買賣搶搶滾！前9月土增稅額「百萬元」大單逾700件

貿協董座黃志芳赴前蘇聯「矽谷」　盼推動5G產業鏈

王品集團9月合併營收12.4億元　台灣市場全年營收挑戰百億元

減稅紅包＋證交稅不佳　今年估僅超徵百億元　6年以來最低

蔡英文國慶演說全文／捍衛「中華民國台灣」主權　拒絕一國兩制

筋肉爸爸中風1個月近況曝光！　認對妻兒「很陌生」…老婆回家路上淚崩

台南藝術節首演《府城流水席》華麗開場　黃偉哲：大家相揪秋日遊台南

南方澳大橋「300噸橋拱斷開」徹夜吊移　21年就走入歷史

越南漁船偷越界捕鮪魚、鬼頭刀各40尾　漁業署重罰100萬

手機忘記拿錯過試鏡機會　利菁致歉搭檔「誤了你一生！」

4,000坪河濱賞花、花車遊行！「台北半日遊」國慶日這樣玩

挺5月孕肚跟男友扶養7子女...她不靠捐款！擺攤賣地瓜：要自己賺錢！

為地球節能減碳　交大光電系用「鈣鈦礦光伏元件」回收室內照明光

還在重男輕女？一同響應10/11「台灣女孩日」　挺大肚拍寶貝抽好禮

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

財經熱門新聞

美元匯價創4月中以來新低　換新台幣5萬多賺1200元台幣

小時候愛打架　幫尹衍樑包紮的老師是王金平

香港金融人怕了　擔心禁蒙面終結3件事

尹衍樑涉軍購案！李慶華曾爆集團大將牽線軍火商

政府放寬農保資格卻等嘸人！　2月推動至今無人申請

影／達人看新聞嗅出飆股　靠截圖獲利翻倍

期交所夜盤跌逾百點　出現11萬筆退單、啟動動態價格穩定措施

潤寅詐貸80億　2家銀行最早發現

4大公股銀獲利　月減約兩成

蔡明忠vs練台生有線電視捉對廝殺

影／投資達人：大陸去美化讓華為回不去了　台股受惠強強滾　　

飲料包材龍頭短繳空污費被開罰1.2億　宏全：將提行政救濟

奧運財鳴槍起跑　倒數

不動產買賣　土增稅百萬稅額大單逾7百件

更多熱門

相關新聞

貿協董座黃志芳赴前蘇聯「矽谷」　盼推動5G產業鏈

外貿協會董事長黃志芳赴亞美尼亞參加世界資訊科技大會(WCIT 2019)，昨(8)日拜會該國第一大企業星際集團(Galaxy Concern)，雙方就未來可合作項目進行討論。

華碩第3季品牌營收為861億元　年增7%優於預期

群創9月自結合併營收217億元　月增3.1%

影／投資達人：大陸去美化讓華為回不去了　台股受惠強強滾　　

受中美貿易影響金九銀十盛況不再　台塑四寶看壞明年景氣

關鍵字：

亞洲電材5G營收

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

抓到《黑澀會》害人妹！鬼鬼16歲被她媽飆罵

晨翔爆熱戀大2歲甜美女神！

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

狗凌晨守房門！她卻心寒：我養的

教訓女兒！媽往「後腦杓一巴」她當晚身亡

韓國瑜激情演說　 巨幅國旗突崩落

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

他用「棉花棒挖耳朵」竟昏迷！醫曝「超慘後果」

高醫生化骨水殺老翁　高中老師很震驚

「戒指+頭髮」秒知未來生男生女　網友都說毛

36H巨球阿拉蕾！全光單穿牛仔吊胸上2點險走光

才剛道歉　哈登改口：支持言論自由

更多

最夯影音

更多
澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年
李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面