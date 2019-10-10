受惠下游客戶提前拉貨　亞電9月營收1.91億元創今年新高

▲亞洲電材9月營收創今年新高紀錄。（圖／亞洲電材官網）

記者姚惠茹／台北報導

亞洲電材（4939）公告2019年9月合併營收1.91億元，年減10.65%，較上月增加17.76%，主要是因為中國大陸下游客戶，為了十一長假提前拉貨備料，推升單月營收創下今年新高紀錄，累計前9月合併營收13.85億元。

亞電表示，9月營收創今年新高，主要是因為中國大陸十一長假前，部分客戶提前拉貨因應，但目前處於4G、5G世代交替階段，限制潛在用戶換購新機意願，美中各大手機品牌對銷量較為保守，使全球行動通訊裝置進入銷售空窗期，目前正待5G通訊正式商轉普及，亞電將可望重回營運成長軌道。

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亞電指出，日前陸系手機大廠陸續推出5G旗艦機款搶佔5G手機機王寶座，以彰顯其製造研發技術足以商業化，亞電研發的高頻材料，像是MPI連接片、覆蓋膜、EMI、基板等，較其他同業產品更能有效降低訊號延遲性與屏蔽不良雜訊，使5G手機通訊更加流暢。

同時，亞電強調，高毛利特性產品也能改善亞電財務結構，是未來公司發展主力，而江蘇東台新廠也預計在年底如期啟用，新產能的擴充，有助亞電搶下5G正式商轉後的市佔率，成為5G世代通訊裝置不可或缺的關鍵角色。