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日本「最可愛女高校生」前10強出爐！　網友一看失望開酸：像我鄰居

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▲▼Modelpress舉辦的女高校生選美比賽前１０名,高中女生Miscon 2019。（圖／翻攝自Modelpress）

▲ 日本最可愛女高校生全國前10名。（圖／翻攝自Modelpress）

實習記者許祐誠／綜合報導

日本全國前10名可愛女高校生出爐！娛樂網站「Modelpress」每年都會舉辦高校生選拔賽，本次「女子高生Misscon 2019」邁入第五屆，6日公布前10強名單後，多數日本網友卻不滿意名單，直批參賽者素質「很差」，但也有網友挺身幫忙說話，「我全都可以！」

據Modelpress報導，由「Modelpress」協辦的「女子高生Misscon 2019」今年已正式開始，每年都吸引許多女高校生報名參加，比賽地區分別在北海道東北、關東、關西、中國四國、九州沖繩及中部地區，想報名者必須符合正在就讀高中的條件，之後前100強選手經過網路得票、留言數、點讚數、TikTok讚好數等機制，才能晉級全國前10強

據了解，官方今年從日本6區各挑1名選手、挑選讚數最高的參賽者1人，接著再從全國選出2人，再加上「最可愛女高校一年級生2019」冠軍等選出前10強，接著加入2名從復活賽中脫穎而出的選手後，一共12人進入12月15日的總冠軍賽。獲勝者將被任命為代表女高校生的公關大使，還可以獲得進入大型藝術辦公室的權利。

今年前10強名單曝光後，不意外地又遭到日本網友的毒舌批評，「只有我覺得不可愛嗎」、「外星人凱倫」、「尤娜男人」、「我審美觀似乎跟大家不同」、「像是我家隔壁的小女孩」、「感覺走在路上很常看到」、「沒有特別驚豔」、「每年都很失望」、「跟我想像的一樣普通呢。」

不過，也有少數網友不認同大家的說法，認為「4、5號還不錯啊」、「5、6、10可以」、「美優很可愛」、「右下還不錯」、「我全都可以！」

▼ 美優（みゆう）。（圖／翻攝自Modelpress，下同。）

▲▼Modelpress舉辦的女高校生選美比賽前１０名,高中女生Miscon 2019。（圖／翻攝自Modelpress）

▼ 卡倫（カレン）

▲ Modelpress舉辦的女高校生選美比賽前１０名,高中女生Miscon 2019。（圖／翻攝自Modelpress）

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