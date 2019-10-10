快訊／蔡英文：面對大陸進逼不挑釁冒進　台灣參與國際成不可或缺力量

記者呂欣玫／綜合報導

2019雙十國慶10日上午8時45分正式登場，對於大陸步步進逼，總統蔡英文發表國慶談話時強調，「我們不挑釁、不冒進，結合理念相近的國家，確保台海和平穩定的現狀，不會被片面改變。」

蔡英文說，展望未來，前方的挑戰還有很多，等著我們一一克服，看見大陸崛起跟擴張，以威權體制，結合民族主義和經濟力量，挑戰自由民主的價值和世界秩序，也因此，處於印太地區戰略前緣的台灣，成為了守護民主價值的第一道防線。

對於大陸利用「銳實力」步步進逼，蔡英文說，「我們很清楚，作為區域的重要成員，台灣要善盡國際責任。我們不挑釁、不冒進，結合理念相近的國家，確保台海和平穩定的現狀，不會被片面改變。」要做到這些，必須要團結，儘管台灣社會曾經因為族群、世代、信仰、黨派的差異，而出現爭執，但透過對話，一定可以找到彼此可以接受的最大公約數。經驗證明，衝突、對話、團結進步，會引導國家往正確的方向前進。

蔡英文表示，「我們必須堅守自由民主的價值。」台灣人民曾經一起走過民主化的艱辛道路，民主偶有紛擾，但只有民主制度，能夠保障得來不易的自由，也才能讓下一代保有決定未來的權利，也必須持續壯大台灣。

蔡英文提到，三年多來，努力調整經濟結構，引導產業升級轉型、推動國際多元布局，也迎來投資大爆發，在全球經濟的變動中，站穩了腳步，方向是對的，就要繼續往前走；三年多來，努力維護社會公平，加薪減稅、全面照顧，讓全民分享經濟成長的果實，未來，推動長照2.0升級，推動幼托補助擴大，減輕民眾負擔，使人人可以享有優質的照顧，是政府要繼續努力的方向。

蔡英文還說，三年多來，推動國防自主、採購先進武器，提升國軍士氣，強化充足戰力，國造高教機的原型機剛剛出廠，國造艦艇也將陸續加入建軍行列，捍衛國土、堅守自由民主，國軍責無旁貸；三年多來，積極參與國際，負責任、肯貢獻，成為維護區域和平穩定，不可或缺的良善力量，會持續和理念相近的國家攜手，爭取更多實質合作的機會。

▲108年國慶大典，總統蔡英文致詞講話。（圖／記者林敬旻攝）

