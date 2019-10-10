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台鐵10／19辦普悠瑪周年追思會！　董小羚：只會讓我更痛苦

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▲▼台鐵普悠瑪事故周年追思會邀請函。（圖／董小羚提供）

▲台鐵普悠瑪事故周年追思會邀請函。（圖／董小羚提供）

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪翻覆事故奪走18條寶貴性命，就在即將屆滿一年之際，台鐵表示，將於10月19日在台東火車站辦理「罹難者追思會」，讓親人走出悲傷，也藉此讓台鐵能「記取教訓，重視安全」。這起意外痛失8名親人的董家大女兒董小羚表示，罹難者不是為國捐軀，為什麼要浪費這麼多時間、金錢來辦活動，只會更痛苦，「火車問題還一堆，台鐵簡直混蛋……」

台鐵表示，交通部長林佳龍7月16日接見罹難者家屬，聽取家屬意見，將於普悠瑪事故屆滿週年前夕辦理「罹難者追思會」，因此在9月30日透過公開評選程序，由「集智館文化」公司得標主辦追思會，以「流光似金」為主軸，透過光線、音樂和影像表達對罹難者的追思。

請繼續往下閱讀...

台鐵說，有關此次追思會的進行方式及流程，臺鐵局分別於10月7、8日兩天在台東及台北兩地，率得標廠商親向罹難者家屬說明，並獲得參與家屬的一致認同。

為重拾民眾信心，提供安全運輸服務，台鐵表示，過去1年期間，持續努力落實推動行政院總體檢之144項改善建議，並將逐步改善成果公布於官網供大眾檢視了解，此外針對普悠瑪列車故障問題也成立特檢小組徹底改善，期能有效解決問題確保行車安全，並已委託法律事務所將針對屬日商車輛設計不良缺失之責任，具體提告求償。

▲▼5日宜蘭地檢署複訊普悠瑪翻車案，庭訊後步出地檢署的普悠瑪司機尤振仲，一度精神崩潰掩面。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲台鐵普悠瑪翻覆事故奪走18條寶貴性命，21日就是一周年。（圖／記者游芳男翻攝）

雖然台鐵表示活動獲得家屬一致認同，董小羚9日晚間卻痛批，最近收到台鐵關於普悠瑪追思會的公文，不知道台鐵為什麼非得辦這個活動不可，董家罹難者不是為國捐軀更不是因公殉職，為什麼要浪費這麼多時間、金錢來做這件事，追思會只會讓她家更加痛苦。

董小羚質疑，「今年要辦、那明年呢？後年呢？既然要記取教訓，台鐵打算辦幾年？火車問題一大堆，台鐵簡直混蛋……」她反問，在火車上救了旅客因公殉職的警察先生李承翰，滿1年的時候，台鐵要不要也辦一場？有誰可以幫她問一下台鐵。

▲▼ 普悠瑪事故受難者權益保障協會聲明。右至左：台鐵技術師 黃德輝、文明人權協會理事長張凱鈞、普悠瑪受害家屬董家 董小羚、董家女婿 范銘浚、普悠瑪協會發言人 甘國翰。（圖／記者徐斌慎攝）

▲這起意外痛失8名親人的董家大女兒董小羚（中）。（圖／記者徐斌慎攝）

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