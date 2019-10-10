盛弘9月合併營收2.6億元　啟動躍獅、佑全健康人生雙引擎

▲盛弘旗下躍獅智慧連鎖藥局。（圖／躍獅提供）

記者姚惠茹／台北報導

盛弘醫藥（8403）今（10）日公告9月合併營收2.6億元，累計今年前3季合併營收為23.2億元，年增3.22％。盛弘表示，去年7月併入連鎖藥局躍獅墊高去年的基期，但近期集團資源同步進行重整，子公司商品策略調整下，盛弘仍能維持營收規模，繳出較去年同期持平的成績。

盛弘表示，目前以併購方式擴大營運規模，繼去年以1.7億併購瑞士商裕利醫藥集團旗下的躍獅藥局連鎖藥局後，日前再宣佈與優盛醫學（4121）簽署戰略合作協定，宣示雙方旗下的兩大連鎖藥局系統「躍獅」與「佑全健康人生」，將分階段嘗試戰略合作，朝向台灣連鎖藥局龍頭邁進。

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盛弘指出，優盛旗下的「佑全健康人生」，目前全台擁有110家藥妝及藥局門市，位居市場第二大連鎖藥局；而盛弘旗下的躍獅連鎖藥局則有92家門市，排名為第三大，雙方合作即有202家的通路，藉由兩大連鎖藥局系統合作，達到強強聯手的效果。

雙方合作將在初期從供應鏈端整合做為起步，包括採購，倉儲物流，資訊系統，人力資源等功能進行整合，還有前端將進行共同行銷、交叉銷售，以及產品線共用等等，目標以資源共享提高效率，預期未來順利逐步整合後即可發揮優勢地位。

盛弘持續看好大健康產業的發展，近年積極擴大集團在醫療版塊上的佈局，串連保健、檢測、預防到治療、養生到養老成為完整醫療服務供應鏈，將集團打造成為大健康產業的開放式平台，期望將國內同業一起把台灣醫療健康產業的價值做大。