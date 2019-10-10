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《決勝時刻》手遊首周下載數破億！創手遊市場新紀錄

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三廠合作開發手遊《決勝時刻》　今起上架雙平台（圖／Garena提供）

▲《決勝時刻：Mobile - Garena》已於1日正式在Google Play和App Store上開放下載。（圖／Garena提供）

記者王曉敏／綜合外電報導

《決勝時刻：Mobile - Garena》已於1日正式在Google Play和App Store上開放下載，據應用程式數據研究機構Sensor Tower的數據，該遊戲首周下載量突破1億次，打破任天堂手遊《瑪利歐賽車巡迴賽》（Mario Kart Tour）的首周下載紀錄。

據CNBC報導，Sensor Tower將動視（Activision）新手遊《決勝時刻：Mobile - Garena》首周創下的下載量稱作「有史以來最大規模的手機遊戲發行業績」，打破以往的紀錄，更成為手遊發行歷史上的里程碑。Sensor Tower指出，《瑪利歐賽車巡迴賽》首周下載數超過9000萬次，名列第二；第三名則為《精靈寶可夢GO》（Pokémon GO），首周下載數達8550萬次。

該遊戲首周表現也超越同性質競爭對手，如《要塞英雄》（Fortnite）及《絕地求生》（PlayerUnknown's Battlegrounds）兩款手遊的首周下載量表現，兩者首周分別獲2250萬及2800萬次下載。

《決勝時刻：Mobile - Garena》由Garena代理，並由動視授權及騰訊天美工作室共同開發。雙平台上供玩家免費下載，手遊版的玩法與經典的《決勝時刻》系列遊戲相同，同時上線部分玩家熟悉的地圖。

玩家可在遊戲中課金購買武器及其他設備的造型。這種免費遊戲內購模式已被《要塞英雄》及《絕地求生》等諸多遊戲證實是成功的，許多玩家樂意付費購買額外的遊戲角色外觀，使得遊戲公司得以獲得可觀的收入。

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