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談判前釋善意…美國批准華為銷售許可證　能販售「非敏感」產品

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▲中國華為，華為，華為技術有限公司，Huawei。（圖／路透社）

▲美國準備開始發放華為銷售許可證。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國政府給予中國電信巨頭華為（Huawei）的90天豁免寬限期，即將在11月19日到期。先前曾傳出不會延長寬限期，不過現在有知情人士透露，川普政府計畫向部分美國企業發放許可證，允許向華為販售非敏感產品，隨著中美貿易談判將在10日重新展開，此舉有望減緩兩國的緊張關係。

《紐約時報》指出，在上周的會議中，川普（Donald Trump）已經批准開始發放許可證，允許少數美國企業可以不受禁令限制，向華為販售非敏感產品。今年5月白宮宣布對華為與其子公司發動制裁，禁止華為在未經批准的狀況下，從美國購買零件、取得技術更新。不過隨後在8月公布90天寬限期，允許供應商與用戶在11月19日前尋找替代安排。

今年6月川普在G20和中國國家主席習近平會談後，對外宣布恢復美企繼續對華為銷售商品，但卻也沒有發放任何許可，當時美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也表示，目前官方收到50份銷售許可申請，但沒有作出決定。外界猜測，川普扣留了大部分的許可證，目的是作為中美貿易談判的籌碼。

隨著中美兩國10日在華盛頓展開第13輪談判，批准對華為的銷售許可，或許會認為是對中方釋出善意，儘管實際效果可能有限，但各界仍期待兩大強國的貿易爭端，可以盡快畫下句點。

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