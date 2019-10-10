「假撞車真教訓」屏監戒護科長遭斷手腳　4煞扯辯：在防身！法官打臉各判10月

▲屏監戒護科長遭毆打，法官判4惡煞各10個月徒刑。（圖／地方中心翻攝）

記者陳韻如／屏東報導

屏東監獄陳姓戒護科長開車上班時，在監獄門口與4名男子發生衝突，隨後慘遭圍毆，造成他手腳被打斷重傷。事後案情因查不出幕後主使者，檢方無法認定4人是預謀犯案，僅依普通傷害罪起訴，一度引起獄方不滿。經過數月的審理，屏東地院認為，兇嫌對犯案動機並未如實交代，毫無悔意，將痛下毒手的4嫌各判刑10個月，另名同車接應的共犯則判刑5個月。

回顧案情，2018年12月27日的上午6點半左右，陳姓戒護科長開車行經監獄門口，與另外一部車輛發生行車糾紛，車上有楊姓駕駛與4名男子，一下車看到科長，就立刻持球棒衝上前去一陣狂毆，導致科長右手掌第一掌骨骨折、左腓骨骨折、左手腕擦傷、左膝及右小腿撕裂傷。

▲屏監戒護科長遭毆打，法官判4惡煞各10個月徒刑。（圖／地方中心翻攝）

事後，科長雖然經過開刀治療，並且臥床休養了1個多月，但直到現在走路還是一跛一跛，手部功能受損至今無法正常寫字，仍需要持續復健。

這起事件發生後，有知情人士爆料，陳姓科長平時在監獄裡管教態度嚴謹，經常造成受刑人不滿，過去也曾傳出被毆打的消息，這次的事件是否是假藉行車糾紛真教訓，也很令人懷疑。然而，檢方在調查後認為，因查不出幕後主使者，無法認定4嫌是預謀犯案，因此僅依普通傷害罪起訴，一度還引發獄方不滿。

▲惡煞車上起出多根木棍，但他們事後卻辯說是防身用，法官不採信其說法，判刑10個月 。（圖／地方中心翻攝）

屏東地院在審理期間，楊男等人辯稱，打人用的困棒是平時放在車上防身用的，而當天就只是因為行車糾紛才導致衝突。對此，法官認為，為何車上會有這麼多棍棒，非常可疑，且事發當時還一陸追打，不聽勸阻，顯然對於犯案動機沒有如實交代，毫無悔意，因此將楊男4人依傷害罪各判刑10個月，而同車接應的另名男子則判刑5個月。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

在家養病...她睜眼見爸爬上床！年輕妹崩潰 他扯「套子不見」報警：她要害我

見正妹老闆好興奮！色廚師「強抱撈海鮮」 遭索賠他秒自首：拜託判輕點

化骨水奪命威力強！1滴就能「往骨裡鑽 」 被噴到秒痛苦翻滾直到斷氣