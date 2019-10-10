　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

慶祝雙十國慶　彰化嘉年華遊行超吸睛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰化慶祝雙十國慶，宛如一場嘉年華會超熱鬧。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化慶祝雙十國慶，宛如一場嘉年華會超熱鬧。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

慶祝2019年國慶，彰化縣政府移師員林市舉辦，旗幟飛揚鑼鼓喧天，上午9點縣內各級學校及社區數百人齊聚員林國小，唱國歌後將國旗冉冉上升，緊接著便是幾年來難得一見的大遊行，在縣長的帶領下、恐龍樂園的恐龍，整齊有致的旗隊表演，引來許多市民的圍觀，不停的拿起手機錄影拍照。

▲彰化慶祝雙十國慶，宛如一場嘉年華會超熱鬧。（圖／記者唐詠絮攝）

▲埔心國中帶著大的冠軍神帽參加。（圖／記者唐詠絮攝）

有民眾一早就帶著小孩穿著國旗裝來到員林國小，拿著國旗準備參加升旗典禮與遊行，在鏡頭前高呼「中華民國生日快樂」，參加遊行的隊伍還有埔心國中帶著「大」頂的埔鹽順澤宮的冠軍神帽，甚至還有社區裝扮用環保回收品，裝成鐵甲武士，宛如參加一場嘉年華會，相當的吸睛。

▲彰化慶祝雙十國慶，宛如一場嘉年華會超熱鬧。（圖／記者唐詠絮攝）

▲縣長一起參加國慶遊行盛會。（圖／記者唐詠絮攝）

縣長王惠美表示，慶祝中華民國108年生日快樂，彰化縣政府從10月10日至10月13日，辦理一連串精彩的活動，有彰化媽祖祈福文化節、彰化國慶嘉年華系列活動、96自轉車系列賽-彰化讚、溪州黑泥好好玩、二林文化季、鹿港雙十遊樂園等活動，歡迎全國的鄉親來彰化歡慶國慶，一起度過精彩歡樂的國慶連假。

▲彰化慶祝雙十國慶，宛如一場嘉年華會超熱鬧。（圖／記者唐詠絮攝）

▲恐龍參加遊行。（圖／記者唐詠絮攝）

另外彰化縣擁有14家觀光工廠之多，配合國慶連假，縣內產業協會提出多種優惠措施，富雨陽傘公司買國旗傘送國旗傘帽，緞帶王觀光工廠的6大免費措施及唱整首國歌就送雞排、雙十加購拿好禮，白蘭氏健康博物館的入館好禮、敘舊布袋戲團演出及限時限量創意料理2.0，興麥蛋捲烘焙王國的雙十購物節滿額抽獎，手套博物館的闖關送小禮等等，還有愛玩色創意館、魔菇部落、彰化桂冠汽車旅館、卷木森活館、台灣優格餅乾學院、就是愛荔枝樂園等各家廠商的各種優惠折扣，適合全家大小親臨體驗、精采好玩。

▲彰化慶祝雙十國慶，宛如一場嘉年華會超熱鬧。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化高中整齊的樂旗隊伍。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化慶祝雙十國慶，宛如一場嘉年華會超熱鬧。（圖／記者唐詠絮攝）

▲社區人員扮成鐵甲武士。（圖／記者唐詠絮攝）

生火了！連我媽都用到發光

【其他新聞】

約咖啡廳談判分手破裂！　「恐怖女友」槍托痛K男友頭　

賓士左轉未禮讓直行機車　男大生慘遭撞飛趴地手腳骨折

ET快訊
淫媒花名冊瘋傳！驚見「八點檔一姐」1次30萬…聽名字就知道
快訊／蔡英文明拒「一國兩制」：一旦接受中華民國就沒生存空間
古天樂突拋震撼彈「剛剛訂婚」！演唱會自爆…網瘋猜女主角身份
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南藝術節首演《府城流水席》華麗開場　黃偉哲：大家相揪秋日遊台南

慶祝雙十國慶　彰化嘉年華遊行超吸睛

少棒隊住台中飯店…房號撕開竟是「封條」！驚動市府追查3層大違建

汽修廠鐵皮屋大違建　三峽警祭鐵腕強制拆屋消滅治安污染源

桃園國慶晚會觀看人潮不如預期　青埔今晚交通很順暢

2019國慶晚會　蔡英文：今年是台灣投資大爆發的一年

2019國慶晚會　讓世界看見國門之都桃園　鄭文燦做到了！

雙十連假關山警縱谷交通大執法　實施酒駕夜間路檢民眾勿試法

佛心企業單車環島送愛5年不間斷　善款捐門諾助籌建失智家屋

小英後援會授證典禮大爆滿　黃偉哲展現基層實力

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

15元爆漿泡芙、免費咖啡喝到飽！新竹「豐蛋糕」插旗桃園

「7公分爆餡車輪餅」日賣上千顆！夯到婉拒3千人國慶晚宴：來不及

《好聲音》冠軍選手唱《浮誇》大走音　網轟：陳奕迅聽到會哭吧！

台南藝術節首演《府城流水席》華麗開場　黃偉哲：大家相揪秋日遊台南

慶祝雙十國慶　彰化嘉年華遊行超吸睛

少棒隊住台中飯店…房號撕開竟是「封條」！驚動市府追查3層大違建

汽修廠鐵皮屋大違建　三峽警祭鐵腕強制拆屋消滅治安污染源

桃園國慶晚會觀看人潮不如預期　青埔今晚交通很順暢

2019國慶晚會　蔡英文：今年是台灣投資大爆發的一年

2019國慶晚會　讓世界看見國門之都桃園　鄭文燦做到了！

雙十連假關山警縱谷交通大執法　實施酒駕夜間路檢民眾勿試法

佛心企業單車環島送愛5年不間斷　善款捐門諾助籌建失智家屋

小英後援會授證典禮大爆滿　黃偉哲展現基層實力

蔡英文國慶演說全文／捍衛「中華民國台灣」主權　拒絕一國兩制

筋肉爸爸中風1個月近況曝光！　認對妻兒「很陌生」…老婆回家路上淚崩

台南藝術節首演《府城流水席》華麗開場　黃偉哲：大家相揪秋日遊台南

南方澳大橋「300噸橋拱斷開」徹夜吊移　21年就走入歷史

越南漁船偷越界捕鮪魚、鬼頭刀各40尾　漁業署重罰100萬

手機忘記拿錯過試鏡機會　利菁致歉搭檔「誤了你一生！」

4,000坪河濱賞花、花車遊行！「台北半日遊」國慶日這樣玩

挺5月孕肚跟男友扶養7子女...她不靠捐款！擺攤賣地瓜：要自己賺錢！

為地球節能減碳　交大光電系用「鈣鈦礦光伏元件」回收室內照明光

還在重男輕女？一同響應10/11「台灣女孩日」　挺大肚拍寶貝抽好禮

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

地方熱門新聞

球員住台中飯店…房號撕開竟是封條

節目開演不到一半　僑胞區走了大半

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

三芝斷橋　市府待鑑定出爐究責

汽修廠鐵皮屋違建　警強制拆屋

讓世界看見國門之都桃園　他做到了

蔡英文宣稱　2019年台灣投資大爆發

都市女下嫁農村　23年甘之如飴

西螺大橋文化節　踩街嘉年華登場

花蓮「花生湯用罐裝」　老闆娘回應了

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

台南雞肉料理席開百桌

更多熱門

相關新聞

洪秀柱：明年總統選舉讓「那個總統」下台

國民黨台南市第六區立委參選人、國民黨「柱柱姊」洪秀柱，10月10日清晨參加台南市民舉辦的中華民國國慶升旗典禮活動，批評「現在中華民國的那個總統」，不喜歡中華民國這個名字，曾說中華民國是流亡政府，並改變中華民國歷史！因此，她籲請大家在明年的總統選舉，讓「那個總統」下台！

快訊／蔡英文國慶提出3大未來目標

快訊／蔡英文：接受一國兩制中華民國就沒生存空間

韓國瑜激情演說　 巨幅國旗突崩落

台中國慶　盧秀燕祝：中華民國和市民都快樂

關鍵字：

國慶旗隊恐龍遊行

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

抓到《黑澀會》害人妹！鬼鬼16歲被她媽飆罵

晨翔爆熱戀大2歲甜美女神！

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

狗凌晨守房門！她卻心寒：我養的

教訓女兒！媽往「後腦杓一巴」她當晚身亡

韓國瑜激情演說　 巨幅國旗突崩落

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

他用「棉花棒挖耳朵」竟昏迷！醫曝「超慘後果」

高醫生化骨水殺老翁　高中老師很震驚

「戒指+頭髮」秒知未來生男生女　網友都說毛

36H巨球阿拉蕾！全光單穿牛仔吊胸上2點險走光

才剛道歉　哈登改口：支持言論自由

更多

最夯影音

更多
澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年
李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面