慶祝雙十國慶　彰化嘉年華遊行超吸睛

▲彰化慶祝雙十國慶，宛如一場嘉年華會超熱鬧。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

慶祝2019年國慶，彰化縣政府移師員林市舉辦，旗幟飛揚鑼鼓喧天，上午9點縣內各級學校及社區數百人齊聚員林國小，唱國歌後將國旗冉冉上升，緊接著便是幾年來難得一見的大遊行，在縣長的帶領下、恐龍樂園的恐龍，整齊有致的旗隊表演，引來許多市民的圍觀，不停的拿起手機錄影拍照。

▲埔心國中帶著大的冠軍神帽參加。（圖／記者唐詠絮攝）

有民眾一早就帶著小孩穿著國旗裝來到員林國小，拿著國旗準備參加升旗典禮與遊行，在鏡頭前高呼「中華民國生日快樂」，參加遊行的隊伍還有埔心國中帶著「大」頂的埔鹽順澤宮的冠軍神帽，甚至還有社區裝扮用環保回收品，裝成鐵甲武士，宛如參加一場嘉年華會，相當的吸睛。

▲縣長一起參加國慶遊行盛會。（圖／記者唐詠絮攝）

縣長王惠美表示，慶祝中華民國108年生日快樂，彰化縣政府從10月10日至10月13日，辦理一連串精彩的活動，有彰化媽祖祈福文化節、彰化國慶嘉年華系列活動、96自轉車系列賽-彰化讚、溪州黑泥好好玩、二林文化季、鹿港雙十遊樂園等活動，歡迎全國的鄉親來彰化歡慶國慶，一起度過精彩歡樂的國慶連假。

▲恐龍參加遊行。（圖／記者唐詠絮攝）

另外彰化縣擁有14家觀光工廠之多，配合國慶連假，縣內產業協會提出多種優惠措施，富雨陽傘公司買國旗傘送國旗傘帽，緞帶王觀光工廠的6大免費措施及唱整首國歌就送雞排、雙十加購拿好禮，白蘭氏健康博物館的入館好禮、敘舊布袋戲團演出及限時限量創意料理2.0，興麥蛋捲烘焙王國的雙十購物節滿額抽獎，手套博物館的闖關送小禮等等，還有愛玩色創意館、魔菇部落、彰化桂冠汽車旅館、卷木森活館、台灣優格餅乾學院、就是愛荔枝樂園等各家廠商的各種優惠折扣，適合全家大小親臨體驗、精采好玩。

▲彰化高中整齊的樂旗隊伍。（圖／記者唐詠絮攝）

▲社區人員扮成鐵甲武士。（圖／記者唐詠絮攝）

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