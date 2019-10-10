慶雙十！身分證數字有「1」和「0」　高雄i-Ride體驗中心買一送一

▲瓜地馬拉共和國副總統卡培拉賢伉儷體驗i-Ride飛行劇院。（圖／智崴提供）

記者姚惠茹／台北報導

智崴今（10）日宣布，為了歡慶雙十國慶，不僅邀請邦交國貴賓搭乘微風南山i-Ride來認識台灣，同時在北高祭出優惠好康活動，台北航點只要現場拍照打卡，即可享有瓷禧免費珍珠鮮奶茶一杯；至於高雄體驗中心只要身分證數字有「1」和「0」，即可享有全票買一送一優惠。

適逢雙十國慶，瓜地馬拉共和國副總統卡培拉(Jafeth Ernesto Cabrera Franco)賢伉儷、巴拉圭副總統及史瓦帝尼王國總理戴安伯(Ambrose Mandvulo Dlamini)等貴賓，應外交部邀請來訪台灣，並前往智崴集團位於台北微風南山的i-Ride TAIPEI參訪，以飛行體驗的方式認識台灣。

智崴表示，台灣擁有豐富的地理景觀、節慶特色，以及多元文化的融合，包括鵝鑾鼻、三仙台、蘭嶼、池上、西螺大橋媽祖繞境及台南鹽水蜂炮等，讓來訪的貴賓都能透過i-Ride TAIPEI的飛行劇院，在短時間內上山下海、造訪數十個最具備「台灣味」的特色景點。

i-Ride為慶祝雙十國慶，同時在北高祭出優惠好康活動，北部的民眾只要在連假期間前往i-Ride TAIPEI，並在現場拍照打卡，即可享有瓷禧免費珍珠鮮奶茶一杯；還有身份證字號同時包含「1」和「0」的民眾，前往高雄體驗中心即可享飛越臺灣全票買一送一的優惠。