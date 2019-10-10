在家養病...她睜眼見爸爬上床！年輕妹崩潰　他扯「套子不見」報警：她要害我

▲女子年幼慘遭父親伸狼爪離家，長大後因病不得已投靠父親，卻又慘遭性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／台北報導

女子靜靜（化名）因年幼慘遭父親伸魔爪而離家多年，2018年間她突然心臟病發，為了養病，只好回家與父親同住，但沒想到父親竟又再次逞慾。事後女子報案，但誇張的是，女子父親得知被告後，竟跑到警局備案，聲稱他與女友用過的保險套不見，懷疑是女兒拿走想誣陷他。然而，檢方調查，發現女子身上多處採集到父親的DNA，因此認定他犯案，並依強制性交罪起訴他。

據了解，現年20多歲的靜靜在就讀小學時，其父親就經常在深夜把她帶到頂樓或廁所性侵。當時靜靜無意間向老師透露此事，老師也立刻通報相關單位，但因其母親不相信丈夫竟做出此事，還出面作證力挺，再加上靜靜年幼，無法拿出有力證據，檢方因此以事證不足為由，不起訴靜靜父親。

對於母親的不信任，心灰意冷的靜靜向母親丟下了「你會付出代價」一句話後，便離家出走，最後走上歧途，染上毒品，人生就此失序。事後靜靜母親也為此和丈夫離婚，想挽回女兒，但一切都以來不及。

2018年間，靜靜突然心臟病發作送醫急救，醫生診斷發現，靜靜心臟有先天性缺損，且情況危急，需要立刻手術，但她籌不出醫藥費，只能在急症緩解，確認病情穩定後就辦理出院，但醫師判斷「隨時有猝死可能」。

出院後沒錢，也無處可去的靜靜，為了養病她只好硬著頭皮投靠父親，但沒想到，父親竟不顧她的病體，再度伸出魔爪性侵得逞。父親逞慾離開後，靜靜趕緊跑去找男友哭訴，並在友人陪同下到醫院驗傷採證後報案。

令人詫異的是，靜靜父親得知被告後，當晚竟就跑去警局備案，聲稱他與女友用過的保險套和用過的衛生紙都不見了，懷疑是女兒像小時候一樣，偷拿走他的精液要誣陷他。

不過事後檢方調查發現，靜靜的檢驗報告中，除下體、肚子上都有採集到其父親的精液DNA之外，連胸部上都有他的唾液檢體，再加上已因毒品案入獄的男友和其他友人都證稱看到靜靜哭訴受辱過程。此外，檢方也傳喚靜靜父親的幾任女友作證，她們皆證稱，「他根本就不喜歡戴套」，檢方因此不採信靜靜父親的說詞，認定他犯行，將他依家暴妨害性自主罪起訴。

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