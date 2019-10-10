快訊／韓國瑜發表兩岸談話：只有大陸民主化　兩岸才能和平發展

▲韓國瑜兩岸政策白皮書記者會直播。（圖／翻攝自韓國瑜Facebook）

記者徐政璿／台北報導

今天是雙十國慶日，國民黨總統參選人韓國瑜除了以高雄市長身份發表國慶談話，也以總統參選人身份公布完整的《兩岸政策白皮書》。韓國瑜表示，以台灣民主化經驗，為中國大陸的政治改革提供借鏡，只有大陸民主化，才能確保兩岸和平發展。

韓國瑜表示，民進黨每次到了選舉就販售亡國感，這是不負責的政治行為，請海內外同胞注意，現任總統蔡英文執政3年交不出成績單，選舉一到就靠販賣亡國感騙選票，這不是負責任政治人物跟政黨所做的

韓國瑜表示，他要提出四點兩岸願景跟主張。第一，一定要捍衛中華民國主權，堅持一中各表的九二共識；第二，兩岸要恢復互信，重建兩岸對話的架構；第三，建立朝野對話機制，形成內部共識；第四，以台灣民主化經驗，為中國大陸的政治改革提供借鏡，只有大陸民主化，才能確保兩岸和平發展。

韓國瑜表示，兩岸目前不存在統一或獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇，我們的責任，是努力推動建立朝野對話機制，尋求台灣內部的兩岸共識，營造更有實力、更和平的環境與條件。最後他強調，「台灣不是任何人的附屬品，我們不會允許有人傷害台灣，只要有必要，全體國人以及我本人，一定會拿著槍來捍衛中華民國的主權。」

►超越藍綠，就靠她了