　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／真愛國？韓國瑜國慶升旗唱國歌　後排民眾...當襯樂！繼續動作

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市國慶升旗，就在國歌演唱過程當中，記者捕抓到民眾「繼續動作」的畫面 。（圖／地方中心攝）

▲高雄市國慶升旗，就在國歌演唱過程當中，記者捕抓到民眾「繼續動作」的畫面 。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

高雄市政府在展覽館舉辦國慶升旗典禮，不過《ETtoday新聞雲》記者就直擊當國歌響起的時候，後邊不少穿國旗的民眾竟然沒有立正，照常動作，甚至工作人員還繼續發摸彩券，還用大聲公在引導民眾，完全無視國歌演奏，這場在高雄舉辦的升旗典禮，不少人說愛國、穿國旗衣，但是連聽到國歌都不立正，也讓人質疑究竟來參加的動機是什麼？

「三民主義，吾黨所宗...」國歌在高雄市展覽館響起，高雄市長韓國瑜在台上領唱，前面是唱得熱血，但是後面的漏網鏡頭《ETtoday新聞雲》鏡頭卻獨家捕捉到，已經開始唱國歌了，但是就在後方，一名穿著黑色衣服的女子依然拿著大聲公，引導民眾要把「摸彩券」撕一半，而旁邊還有不少人在走動，就在這個時候，有人發現在唱國歌了，突然高喊：「唱國歌了」，才有人驚覺有國歌響起。

▲高雄市國慶升旗，就在國歌演唱過程當中，記者捕抓到民眾「繼續動作」的畫面 。（圖／地方中心攝）

▲高雄市國慶升旗，就在國歌演唱過程當中，記者捕抓到民眾「繼續動作」的畫面 。（圖／地方中心攝）

聽到國歌時，有人停下腳步，也有人脫帽，但是還是不少人「繼續動作」，排隊要領摸彩券的民眾是繼續走動，而拍攝的記者礙於是國歌演唱時間，當下也是雙腳立正，但是轉鏡頭就能捕抓到民眾「繼續動作」的畫面，而其中不少人是穿著國旗裝來的，最後演唱結束，靠近舞臺前方的民眾歡呼、同時揮舞國旗。

隨後接著響起的是國旗歌，後方的民眾也是繼續動作，感覺國歌跟國旗歌就像是襯樂一樣，而照一般俗成的方式，聽到國歌應該是要立正、脫帽，甚至以往還要求要開口一起唱，但是看看這一場在高雄市舉辦升旗典禮後方的畫面，國歌響起的那一刻，愛不愛國自有答案。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲高雄市國慶升旗典禮，國歌響起的時候，記者捕抓到「繼續動作」的畫面 。（圖／地方中心攝）

▲高雄市國慶升旗，就在國歌演唱過程當中，記者捕抓到民眾「繼續動作」的畫面 。（圖／地方中心攝）

▲高雄市國慶升旗典禮，國歌響起的時候，記者捕抓到「繼續動作」的畫面 。（圖／地方中心攝）

▲高雄市國慶升旗，就在國歌演唱過程當中，記者捕抓到民眾「繼續動作」的畫面 。（圖／地方中心攝）

 

ET快訊
淫媒花名冊瘋傳！驚見「八點檔一姐」1次30萬…聽名字就知道
快訊／蔡英文明拒「一國兩制」：一旦接受中華民國就沒生存空間
古天樂突拋震撼彈「剛剛訂婚」！演唱會自爆…網瘋猜女主角身份
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文國慶演說全文／捍衛「中華民國台灣」主權　拒絕一國兩制

新竹縣雙十國慶升旗典禮　縣長楊文科掛保證：財務健全

國慶開第一槍　國民黨彰化黨部確定開除陳杰黨籍

直擊／真愛國？韓國瑜國慶升旗唱國歌　後排民眾...當襯樂！繼續動作

參加台南國慶升旗　洪秀柱：明年總統選舉讓「那個總統」下台

快訊／蔡英文國慶演說「中國民國」提6次　連馬英九也拍手

快訊／蔡英文國慶提3大未來目標：捍衛主權、強化經濟、走向世界

痛批民進黨「東廠在、肥貓生」！韓國瑜國慶升旗喊：如果我有機會當總統…

快訊／蔡英文：面對大陸進逼不挑釁冒進　台灣參與國際成不可或缺力量

快訊／不分藍綠！蔡英文：「中華民國台灣」是整個社會最大的共識

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

15元爆漿泡芙、免費咖啡喝到飽！新竹「豐蛋糕」插旗桃園

「7公分爆餡車輪餅」日賣上千顆！夯到婉拒3千人國慶晚宴：來不及

《好聲音》冠軍選手唱《浮誇》大走音　網轟：陳奕迅聽到會哭吧！

蔡英文國慶演說全文／捍衛「中華民國台灣」主權　拒絕一國兩制

新竹縣雙十國慶升旗典禮　縣長楊文科掛保證：財務健全

國慶開第一槍　國民黨彰化黨部確定開除陳杰黨籍

直擊／真愛國？韓國瑜國慶升旗唱國歌　後排民眾...當襯樂！繼續動作

參加台南國慶升旗　洪秀柱：明年總統選舉讓「那個總統」下台

快訊／蔡英文國慶演說「中國民國」提6次　連馬英九也拍手

快訊／蔡英文國慶提3大未來目標：捍衛主權、強化經濟、走向世界

痛批民進黨「東廠在、肥貓生」！韓國瑜國慶升旗喊：如果我有機會當總統…

快訊／蔡英文：面對大陸進逼不挑釁冒進　台灣參與國際成不可或缺力量

快訊／不分藍綠！蔡英文：「中華民國台灣」是整個社會最大的共識

蔡英文國慶演說全文／捍衛「中華民國台灣」主權　拒絕一國兩制

筋肉爸爸中風1個月近況曝光！　認對妻兒「很陌生」…老婆回家路上淚崩

台南藝術節首演《府城流水席》華麗開場　黃偉哲：大家相揪秋日遊台南

南方澳大橋「300噸橋拱斷開」徹夜吊移　21年就走入歷史

越南漁船偷越界捕鮪魚、鬼頭刀各40尾　漁業署重罰100萬

手機忘記拿錯過試鏡機會　利菁致歉搭檔「誤了你一生！」

4,000坪河濱賞花、花車遊行！「台北半日遊」國慶日這樣玩

挺5月孕肚跟男友扶養7子女...她不靠捐款！擺攤賣地瓜：要自己賺錢！

為地球節能減碳　交大光電系用「鈣鈦礦光伏元件」回收室內照明光

還在重男輕女？一同響應10/11「台灣女孩日」　挺大肚拍寶貝抽好禮

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

韓國瑜激情演說　 巨幅國旗突崩落

高雄金曲之夜變調　歌唱晚會變造勢

葉毓蘭希望韓國瑜是草包：可以草船借箭

韓請假被扣薪！韓粉怒　王瑞德：無薪假合理

金防部少將涉浮報經費　遭拔官調查中

國防部：防衛作戰將以志願役為主

販賣機打到陳明文　黃承國砲轟羅文嘉

LIVE／2019國慶大典全程直播看這裡！

韓國瑜公布《兩岸政策白皮書》！

偏激韓粉咒墜機　王瑞德：連假後再告

快訊／蔡英文國慶演說4大重點搶先曝光

破千粉絲搶柯P嗡嗡包　黃瀞瑩甜發早餐慰勞粉絲

旺旺中時民調　韓蔡支持度拉近

宋楚瑜重出江湖再戰2020總統？　一張圖表看歷年得票數

更多熱門

相關新聞

球迷「噓中國國歌」！香港足總被FIFA罰款

《逃犯條例》修訂風波至今，過去多個月均有市民透過不同場合發起活動表達訴求，香港隊9月曾在世界盃亞洲區預選賽中主場迎戰伊朗，有球迷在足球比賽中噓「中國國歌」，並合唱歌曲《願榮光歸香港》。對此，國際足球聯合會開出12萬港幣（約10.9萬人民幣）罰單。

韓國瑜國慶升旗痛批民進黨「東廠在、肥貓生」！

插隊領毛巾　反嗆工作人員：態度給我好一點！

韓國瑜激情演說　 巨幅國旗突崩落

看衰韓國瑜　柯P：除非連續投5顆三分球

關鍵字：

韓國瑜國旗國歌國旗歌立正庶民韓粉2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

抓到《黑澀會》害人妹！鬼鬼16歲被她媽飆罵

晨翔爆熱戀大2歲甜美女神！

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

狗凌晨守房門！她卻心寒：我養的

教訓女兒！媽往「後腦杓一巴」她當晚身亡

韓國瑜激情演說　 巨幅國旗突崩落

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

他用「棉花棒挖耳朵」竟昏迷！醫曝「超慘後果」

高醫生化骨水殺老翁　高中老師很震驚

「戒指+頭髮」秒知未來生男生女　網友都說毛

36H巨球阿拉蕾！全光單穿牛仔吊胸上2點險走光

才剛道歉　哈登改口：支持言論自由

更多

最夯影音

更多
澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年
李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面