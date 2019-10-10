直擊／真愛國？韓國瑜國慶升旗唱國歌　後排民眾...當襯樂！繼續動作

▲高雄市國慶升旗，就在國歌演唱過程當中，記者捕抓到民眾「繼續動作」的畫面 。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

高雄市政府在展覽館舉辦國慶升旗典禮，不過《ETtoday新聞雲》記者就直擊當國歌響起的時候，後邊不少穿國旗的民眾竟然沒有立正，照常動作，甚至工作人員還繼續發摸彩券，還用大聲公在引導民眾，完全無視國歌演奏，這場在高雄舉辦的升旗典禮，不少人說愛國、穿國旗衣，但是連聽到國歌都不立正，也讓人質疑究竟來參加的動機是什麼？

「三民主義，吾黨所宗...」國歌在高雄市展覽館響起，高雄市長韓國瑜在台上領唱，前面是唱得熱血，但是後面的漏網鏡頭《ETtoday新聞雲》鏡頭卻獨家捕捉到，已經開始唱國歌了，但是就在後方，一名穿著黑色衣服的女子依然拿著大聲公，引導民眾要把「摸彩券」撕一半，而旁邊還有不少人在走動，就在這個時候，有人發現在唱國歌了，突然高喊：「唱國歌了」，才有人驚覺有國歌響起。

▲高雄市國慶升旗，就在國歌演唱過程當中，記者捕抓到民眾「繼續動作」的畫面 。（圖／地方中心攝）

聽到國歌時，有人停下腳步，也有人脫帽，但是還是不少人「繼續動作」，排隊要領摸彩券的民眾是繼續走動，而拍攝的記者礙於是國歌演唱時間，當下也是雙腳立正，但是轉鏡頭就能捕抓到民眾「繼續動作」的畫面，而其中不少人是穿著國旗裝來的，最後演唱結束，靠近舞臺前方的民眾歡呼、同時揮舞國旗。

隨後接著響起的是國旗歌，後方的民眾也是繼續動作，感覺國歌跟國旗歌就像是襯樂一樣，而照一般俗成的方式，聽到國歌應該是要立正、脫帽，甚至以往還要求要開口一起唱，但是看看這一場在高雄市舉辦升旗典禮後方的畫面，國歌響起的那一刻，愛不愛國自有答案。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲高雄市國慶升旗，就在國歌演唱過程當中，記者捕抓到民眾「繼續動作」的畫面 。（圖／地方中心攝）

▲高雄市國慶升旗，就在國歌演唱過程當中，記者捕抓到民眾「繼續動作」的畫面 。（圖／地方中心攝）



