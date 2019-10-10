台中市辦國慶升旗　朱立倫合體盧秀燕：中華民國快樂！

▲盧秀燕和朱立倫等人一起高唱國歌。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

「祝福中華民國108年生日快樂」，台中市政府10日上午8點在市政府前廣場舉辦國慶升旗大會，天還沒亮，民眾就開始不斷湧進，現場逾萬人參加，市長盧秀燕說，大家站在這裡就是用行動表達愛國心，前新北市長朱立倫也現身一起慶祝，朱稱讚說，台中在盧市長帶領下，成了媽媽、環保等多項市長頭銜，市政發展迅速。

▲盧秀燕和朱立倫等人用雙手比出國慶雙十的手勢。（圖／記者鄧木卿攝）

中華民國108年國慶典禮上午在市府前廣場舉行，民眾扶老攜幼，或拿小國旗、或穿國旗裝，廣場一片紅海，民眾情緒都非常高昂，國歌由甫獲金曲獎歌后的台中女兒江惠儀和力行國小棒球隊員領唱，盧秀燕、朱立倫、局處長、民代和市民也都跟著高唱。

▲盧秀燕開心祝中華民國生日快樂。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕說，愛國是不需要理由，是要出自真心，表裡如一的，今天大家站在這個地方參加擴大升旗典禮，就是以行動表達對中華民國的忠誠和熱愛，她祝福中華民國生日快樂，市民朋友天天都快樂。

▲盧秀燕開心和參加國慶的外國人打招呼。（圖／記者鄧木卿攝）

盧接著說，台中市政府今年擴大舉行國慶升旗，在市容上增加了比以往3倍之多的國旗，現場也超過萬人參加，一大早4、5點就看到很多市民朋友非常開心前來，今年市府也特別用心，有3項創舉，包括有東南亞最大的Led面板實況轉播；其次是邀請台中的驕傲、金曲歌后江惠儀領唱，最後是慶祝國慶做好事，把義賣T恤跟國慶腰包所得20萬元，捐給自由國小和光正國小，協助推廣體育運動。

▲逾萬人參加台中市政府前廣場升旗典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

受邀參加台中國慶升旗的朱立倫說，他非常高興來參加台中的國慶升旗大典，尤其是在盧市長帶領的台中，快速發展，快速成長，盧市長不但是媽媽市長、招商市長、環保市場，也是國慶市長，他很高興也看到很多不是台中市民，大家都可以來參加，他覺得非常棒，中華民國國慶在盧市長帶領之下，大家同心協力，共慶雙十。

▲金曲歌后江惠儀和力行國小棒球隊員領唱國歌。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕和朱立倫等官員、民代後來一起大跳健康操，欣賞光華高工樂儀隊表演，和載在國旗的無人機在空中飛舞，令現場民眾驚呼連連，而盧和朱所到之處也受到民眾熱情歡迎，爭相合影。

►超越藍綠，就靠她了

