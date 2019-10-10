「妳沒按讚」臉友私訊狂關切：下次請主動好嗎！ 3寶媽超傻眼怒刪

▲讚數真的那麼重要嗎。示意圖與本案無關。（圖／pixabay）

圖文／周刊王

現代人沉迷3C產品，有些人還很在意FB上的讚數、IG的愛心數。一名女網友就抱怨，FB讚友居然私訊提醒她記得要按讚，甚至還出言不遜「下次請主動一點」，讓她超傻眼，馬上封鎖對方，謝謝不聯絡。許多人看完後也無言，「讚數真的很重要嗎？什麼年代了。」

原PO在《爆怨公社》貼文指出，因為經營網拍，因此會加一些朋友來衝讚數，沒想到卻遇到奇葩，緊迫盯人看別人有沒有幫忙按讚，「難道好友2000多個都要一個一個進去看他們有沒有發文，並且按讚嗎？交個朋友那麼累，我有滑過、看到都會按啊。」

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▲一個個提醒也蠻厲害的。（圖／翻攝自爆怨公社）

從照片中可以看到對話紀錄，對方私訊，「讚友記得補讚喔，我沒看到妳的讚，下次請主動按讚好嗎？妳的發文我從未忽略過，希望大家互相一下喔。」對此原PO無奈回覆，沒關係就刪好友吧，自己在經營網拍、又要照顧3個小孩，若每個讚友都要個別點進去按讚，乾脆收費算了。

貼文一出引起熱烈討論，許多網友紛紛留言「直接刪好友欸」、「需要讚來證明自己的人有什麼問題，不給讚還要情緒勒索」、「我也有遇過這樣奪命追魂索讚奇葩」、「醫生開的藥吃完了，別怪他」、「這樣的生活會不會太累」、「一定是邊緣人」。

有網友看完後有感而發也PO了一篇文，曾遇過一對夫妻，照三餐發文、照三餐私訊人「文章留言」，重點是貼文超級沒營養，炫耀結婚、懷孕等，或寫詩歌頌對方，刪除封鎖他們還會一直狂追問怎麼了，無止境辦新帳號強迫重新加入，「終於，他們看到我結婚就封鎖我了，原因我不想追究，但我終於解脫了。」

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