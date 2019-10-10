買好市多香菇脆餅…咬久下顎酸！她靈感一閃「加進泡麵」滑嫩口感超驚豔

▲原PO買香菇脆餅，「入菜」意外超對味。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）深受民眾喜愛，除了許多便宜又好用的日常用品，各種CP值超高的美食也非常搶手。一名女網友日前到好市多消費，拿了一包香菇脆餅，雖然涮嘴好吃，但因為偏硬、咬久下顎會痠，原PO有天就突發奇想，把脆餅加到泡麵裡提味，成果讓她相當驚豔，「香菇香氣滿滿、滑嫩帶有嚼勁。」

這位女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，說她排隊結帳時，「後頭的婆婆聽到這包香菇脆餅189元，直說「俗啦！」問我去哪裡拿的，她也要拿一包！」原PO也笑說，到底算不算便宜，她也不知道。

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▲打開來吃了之後，原PO覺得偏硬、咬久下顎會痠。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

「是說買回家當零嘴吃，脆是脆，也很唰嘴，但個人覺得有點硬，咬久了下顎會痠」，沒想到原PO就在某天，突然想吃韓國一款辣泡麵，覺得一朵朵的香菇好像很適合加料，就抱著一試的心態煮了「牛奶辛拉麵佐香菇」，結果大好評，「湯頭因為加了牛奶，使原本的辛辣轉為為溫潤，香菇香氣滿滿、滑嫩帶有嚼勁。」

▲原PO突發奇想，把香菇脆餅加進泡麵裡。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO最後再次想起問價錢的婆婆，「在想那個婆婆是否也是想著把這些香菇泡開，也許真的比市售香菇便宜？（不懂香菇市價的人，心中的os）」，並用hashtag補充價格「#香菇脆餅 150g 189元」。她還在留言處說，本來買了覺得太硬、很失望，沒想到加到泡麵裡變意外的驚喜，「就變回香菇本人」，不過她擔心有添加物，也不敢讓小孩吃太多。

▲因為脆餅很涮嘴，有網友就提醒要注意熱量跟鈉的捨取量。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，網友紛紛留言，「市售乾香菇一斤大概最少750」、「婆婆大概是想泡開當香菇煮吧！ 所以覺得俗啦」、「竟然可以還原！還自帶調味！乾香菇超貴ㄟ！你這篇要讓婆婆媽媽暴動了啦」、「感覺煮稀飯也可以拿來配」、「香菇便宜太多了吧！之前買一包快2倍的價格欸」、「真的便宜啊，菜市場乾香菇一小包就要2-300。」

▲香菇脆餅一包189元。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

還有人也是發現香菇脆餅「當食材煮比當零食的口感更好」，直推「煮香菇雞大推！煮出來的香菇是Q的」、「滑嫩滑嫩的真的不錯，變回香菇本人了」、「泡開的香菇口感比真的香菇還要好吃」、「讓我驚艷的是居然沒有太可怕的菇味」、「香氣沒有乾香菇那麼濃，不過可以接受啦！而且這個本身有調味，就不需要另外再加太多調味料了」、「剛看留言本來覺得是雷，看完留言後都想買來煮雞湯、粥和泡麵了。」

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