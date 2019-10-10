影／2019天津直升機博覽會今登場　直-20首次「近距離」亮相

▲解放軍直-20通用直升機。（圖／翻攝自大陸軍事網站）

記者朱世凱／綜合報導

「第五屆中國天津國際直升機博覽會」今（10）日於天津中航直升機產業基地登場，以「新時代、新動力、新發展」為核心概念，向外界展示最新直升機產品。據悉，近期深受矚目的直-20也將會以近距離的方式，首次在觀眾面前亮相。大陸軍事專家傅前哨認為，「作為解放軍陸軍航空兵轉型發展的新銳力量，直-20的加入將進一步豐富中國直升機的譜系。」

▼直-20細節曝光。（圖／翻攝自微博，下同）

綜合陸媒報導，此次展會的佔地面積約為16萬平方公尺，分成室內、室外兩個展區，其中室內展區約3.2萬平方公尺，包括重點展示直升機及配套產業與服務的一號展館，以及展示無人機及相關技術和產品的二號展館；室外展區則約為13萬平方公尺，設有飛機靜展、動展和飛行表演觀摩活動區。

報導也指，展會設立了直升機整機、無人機、發動機、機載設備、地面設備、配套服務等9大類近200個展位，將有近20個國家及地區的400多家知名廠商參展。展會期間，將舉辦形式多樣、內容豐富的高層論壇、新品發布、項目簽約、商務洽談等活動。

報導提到，直-20為展會中最吸睛的項目，是由中國航空工業集團有限公司自主研製的一款中型多用途直升機，主要用途為執行空中投送、機降作戰等任務。

另外，展會也會舉行共6場的飛行表演，時間自10點25分至11點25分，表演順序如下：

1.綜合應急救援演練（中航）

AC311偵查指揮、AC313人員轉運、AC312E絞車救援、AC313消防滅火、AC311A防疫噴灑。



2.貝爾429弔索法帶電作業表演（國網通航）



3.「八一」向黨（陸航81旅8機編隊通場）



4.雙機芭蕾（陸航81旅）



5.不忘初心（陸航81旅）



6.直10單機表演（陸航81旅）



7.直20三機通場（空突161旅）



8.尾追螺旋（陸航81旅）



9.四機開花（陸航81旅）

▼直-10也將在展會中進行表演。（圖／CFP）

解放軍陸軍風雷飛行表演隊隊員、機長田小明表示，此次直博會較往屆參演飛行將突出「兩多兩實」的特點，「參展的裝備、人員增加了很多；參加天津航展的機型比較多，基本上陸航的主戰裝備悉數登場；兩個『實』，第一個是貼近實戰，按照作戰小組、作戰單元、作戰模塊的編組化，把平時我們訓練的基本功能展現在大家面前。第二是，我們有攻擊直升機、偵察直升機，高低搭配，是兵種之間聯合作戰的一個體現。」