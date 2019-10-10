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建交18天後火速訪陸！習近平：列索羅門為民眾組團出境旅遊目的地

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▲▼大陸國家主席習近平9日在釣魚台國賓館會見索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／翻攝自新華社）

▲大陸國家主席習近平9日在釣魚台國賓館會見索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

索羅門群島9月16日與中華民國斷交，並於5天後與大陸建交。習近平9日在釣魚台國賓館會見索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare），習近平表示，「索羅門群島成為中國公民出境旅遊目的地國，為兩國人員往來、地方交流和旅遊合作帶來巨大機遇。」

據《新華社》報導，習近平指出，索羅門群島位於21世紀海上絲綢之路南向延伸地帶，兩國要以簽署「一帶一路」諒解備忘錄為契機，加強發展戰略對接，擴大合作，助力提升索方民生水準和自主可持續發展能力。

習近平表示，中方歡迎索方加入中國同太平洋島國合作的大家庭，願同索方在聯合國、太平洋島國論壇等多邊機制內加強溝通和合作，應對氣候變化等挑戰，維護好發展中國家共同利益。

大陸國務院總理李克強也在人民大會堂與蘇嘉瓦瑞舉行會談，他表示，中國是索羅門群島第一大貿易夥伴和出口市場，兩國在漁業、林業、礦業等領域合作前景廣闊；中方願將「一帶一路」倡議同索方發展戰略相銜接，共商共建共享，拓展金融、農業、教育等領域互利合作，歡迎索方有競爭力的優質產品擴大對中國出口，鼓勵更多有實力、信譽好的中資企業按市場化原則積極參與索基礎設施建設。

李克強指出，中方願同索方加強民間、地方交往，同意將索羅門群島列為中國公民組團出境旅遊目的地，支持索方主辦2023年太平洋運動會，歡迎索方出席第三屆中國－太平洋島國經濟發展合作論壇，願同索方加強南南合作和經驗交流，期待雙方共同努力，開闢兩國未來合作的新前景。

對此，蘇嘉瓦瑞表示，他表示，「索羅門群島很高興站在歷史正確的一邊，作出恪守一個中國原則的承諾，同中國建立外交關係，這同國際法和聯合國大會決議相一致。」他說，索方願在平等互利、相互尊重基礎上，積極參與共建「一帶一路」，借鑒中國發展經驗，推動兩國貿易、投資、農漁業、基礎設施、教育、人文等各領域合作，推進南南合作。

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▼索羅門總理見習近平，欽佩中國「短時間內取得巨大發展」。（圖／翻攝央視）

▲索羅門總理見習近平：欽佩中國「短時間內取得巨大發展」。（圖／翻攝央視）
 

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