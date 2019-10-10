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美中可能達部分協議！15日加稅有望喊停　傳白宮鎖定貨幣下手

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▲▼美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer，左）與中國國務院副總理劉鶴（右）進行通話。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美中第13輪貿易協判10日、11日在華府登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美中貿易協判10日在華府登場，分析預測，最佳的結果就是美國延後10月15日加徵的關稅。繼北京政府願意與華府討論部分協議的消息傳出，彭博報導，白宮正在考慮把「貨幣協議」納入部分協議，有望喊停15日的關稅上調，接下來的協商重點將圍繞智慧財產權、強迫技術轉移等核心議題。

一名瞭解談判內幕的官員先前提到，中方願意朝著達成協議的方向來協商，但前提是川普政府喊停本月、12月加徵關稅。此外，北京政府也會在非核心議題做出讓步，包括購買農產品等，但不會在主要癥結點動搖。

另據金融時報（Financial Times）9日報導，中方這次會以增加美國農產品年度採購的方式尋求達成部分協議。消息人士提到，「劉鶴這次並不是空手而來，是帶著真正的提議到訪，中國正準備逐步緩和緊張的局面。」

▲劉鶴,中美貿易戰。（圖／CFP）

▲ 美中在今年談判破裂之前，就已在匯率議題上達成共識。圖為中國國務院副總理劉鶴。（圖／CFP）

只不過，消息也指出，對於美中達成全面協議、徹底結束貿易爭端態勢，目前看來並不樂觀。美國總統川普先前提到，若此次的談判沒有進展，15日的加稅將會如期進行，也曾淡化雙邊達成部分協議的可能性。

至於南華早報10日披露中方代表團提前於11日離開華府一事，白宮認定這篇報導並不準確。

CNBC記者陶施（Kayla Tausche）引述白宮發言人迪爾（Judd Deere）的說法指出，當局並未接獲劉鶴等人行程有變的通知，華府10日將為中方代表團舉辦晚宴，依照原定計畫的11日晚間返中；但迪爾隨後又說，也有可能是劉鶴提前於10日或11日離開，讓財政部副部長廖岷繼續留在華府。

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