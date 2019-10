美中可能達部分協議！15日加稅有望喊停　傳白宮鎖定貨幣下手

▲ 美中第13輪貿易協判10日、11日在華府登場。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美中貿易協判10日在華府登場,分析預測,最佳的結果就是美國延後10月15日加徵的關稅。繼北京政府願意與華府討論部分協議的消息傳出,彭博報導,白宮正在考慮把「貨幣協議」納入部分協議,有望喊停15日的關稅上調,接下來的協商重點將圍繞智慧財產權、強迫技術轉移等核心議題。

一名瞭解談判內幕的官員先前提到,中方願意朝著達成協議的方向來協商,但前提是川普政府喊停本月、12月加徵關稅。此外,北京政府也會在非核心議題做出讓步,包括購買農產品等,但不會在主要癥結點動搖。

另據金融時報(Financial Times)9日報導,中方這次會以增加美國農產品年度採購的方式尋求達成部分協議。消息人士提到,「劉鶴這次並不是空手而來,是帶著真正的提議到訪,中國正準備逐步緩和緊張的局面。」

▲ 美中在今年談判破裂之前,就已在匯率議題上達成共識。圖為中國國務院副總理劉鶴。(圖/CFP)

只不過,消息也指出,對於美中達成全面協議、徹底結束貿易爭端態勢,目前看來並不樂觀。美國總統川普先前提到,若此次的談判沒有進展,15日的加稅將會如期進行,也曾淡化雙邊達成部分協議的可能性。

NEW: WH says SCMP report is inaccurate. Spox Judd Deere tells me: "We are not aware of a change in the Vice Premier’s travel plans at this time.”



Senior admin official says Liu still scheduled to depart Friday evening, and dinner is on for the delegation Thursday evening in DC.