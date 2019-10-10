獨／見笑轉生氣！韓粉插隊排領國旗毛巾　反嗆：態度給我好一點！

▲民眾排隊領國旗毛巾兌換券。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市10日上午於高雄展覽館舉辦國慶升旗典禮，許多民眾早早就來排隊，就是為了要搶限量國旗毛巾和摸彩券，不過國旗毛巾號碼牌很早就發完了，有民眾就因為「插隊」和工作人員爆發衝突。

工作人員不停地喊「請往前、請往前」，排隊隊伍好長一串，全都是為了搶限量1000份的國旗毛巾兌換券，拿到的民眾很開心，不過當兌換券發放完畢之後，工作人員在第一時間沒有告訴民眾，造成後來的民眾接續排隊，而領到的只有一張「摸彩券」，有民眾就生氣了。

▲民眾插隊還嗆工作人員。（圖／記者吳奕靖攝）

工作人員正忙著消化隊伍人數時，有一位男子因為「插隊」而和工作人員起衝突，怒嗆工作人員「你這是最不當的管法，這邊都沒有人，你管我幹什麼？」，工作人員急著解釋，男子卻不停地對穿著黑衣的工作人員咆嘯，直到該名工作人員被其他同仁帶離現場時，男子還對他大喊：「你態度給我好一點！」《ETtoday新聞雲》記者找到該名工作人員，他說，只是不想讓隊伍斷掉，盡量讓隊伍維持。

升旗典禮台前，高雄市長韓國瑜忙著痛批民進黨肆無忌憚的貪污、腐敗、濫權，而台下民眾插隊「見笑轉生氣」的小插曲，似乎巾幗不讓鬚眉。

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