　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／見笑轉生氣！韓粉插隊排領國旗毛巾　反嗆：態度給我好一點！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲民眾排隊領國旗毛巾兌換券。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民眾排隊領國旗毛巾兌換券。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市10日上午於高雄展覽館舉辦國慶升旗典禮，許多民眾早早就來排隊，就是為了要搶限量國旗毛巾和摸彩券，不過國旗毛巾號碼牌很早就發完了，有民眾就因為「插隊」和工作人員爆發衝突。

工作人員不停地喊「請往前、請往前」，排隊隊伍好長一串，全都是為了搶限量1000份的國旗毛巾兌換券，拿到的民眾很開心，不過當兌換券發放完畢之後，工作人員在第一時間沒有告訴民眾，造成後來的民眾接續排隊，而領到的只有一張「摸彩券」，有民眾就生氣了。

▲韓粉插隊還嗆工作人員。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民眾插隊還嗆工作人員。（圖／記者吳奕靖攝）

工作人員正忙著消化隊伍人數時，有一位男子因為「插隊」而和工作人員起衝突，怒嗆工作人員「你這是最不當的管法，這邊都沒有人，你管我幹什麼？」，工作人員急著解釋，男子卻不停地對穿著黑衣的工作人員咆嘯，直到該名工作人員被其他同仁帶離現場時，男子還對他大喊：「你態度給我好一點！」《ETtoday新聞雲》記者找到該名工作人員，他說，只是不想讓隊伍斷掉，盡量讓隊伍維持。

升旗典禮台前，高雄市長韓國瑜忙著痛批民進黨肆無忌憚的貪污、腐敗、濫權，而台下民眾插隊「見笑轉生氣」的小插曲，似乎巾幗不讓鬚眉。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
淫媒花名冊瘋傳！驚見「八點檔一姐」1次30萬…聽名字就知道
快訊／蔡英文明拒「一國兩制」：一旦接受中華民國就沒生存空間
古天樂突拋震撼彈「剛剛訂婚」！演唱會自爆…網瘋猜女主角身份
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文國慶演說全文／捍衛「中華民國台灣」主權　拒絕一國兩制

新竹縣雙十國慶升旗典禮　縣長楊文科掛保證：財務健全

國慶開第一槍　國民黨彰化黨部確定開除陳杰黨籍

直擊／真愛國？韓國瑜國慶升旗唱國歌　後排民眾...當襯樂！繼續動作

參加台南國慶升旗　洪秀柱：明年總統選舉讓「那個總統」下台

快訊／蔡英文國慶演說「中國民國」提6次　連馬英九也拍手

快訊／蔡英文國慶提3大未來目標：捍衛主權、強化經濟、走向世界

痛批民進黨「東廠在、肥貓生」！韓國瑜國慶升旗喊：如果我有機會當總統…

快訊／蔡英文：面對大陸進逼不挑釁冒進　台灣參與國際成不可或缺力量

快訊／不分藍綠！蔡英文：「中華民國台灣」是整個社會最大的共識

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

15元爆漿泡芙、免費咖啡喝到飽！新竹「豐蛋糕」插旗桃園

「7公分爆餡車輪餅」日賣上千顆！夯到婉拒3千人國慶晚宴：來不及

《好聲音》冠軍選手唱《浮誇》大走音　網轟：陳奕迅聽到會哭吧！

蔡英文國慶演說全文／捍衛「中華民國台灣」主權　拒絕一國兩制

新竹縣雙十國慶升旗典禮　縣長楊文科掛保證：財務健全

國慶開第一槍　國民黨彰化黨部確定開除陳杰黨籍

直擊／真愛國？韓國瑜國慶升旗唱國歌　後排民眾...當襯樂！繼續動作

參加台南國慶升旗　洪秀柱：明年總統選舉讓「那個總統」下台

快訊／蔡英文國慶演說「中國民國」提6次　連馬英九也拍手

快訊／蔡英文國慶提3大未來目標：捍衛主權、強化經濟、走向世界

痛批民進黨「東廠在、肥貓生」！韓國瑜國慶升旗喊：如果我有機會當總統…

快訊／蔡英文：面對大陸進逼不挑釁冒進　台灣參與國際成不可或缺力量

快訊／不分藍綠！蔡英文：「中華民國台灣」是整個社會最大的共識

蔡英文國慶演說全文／捍衛「中華民國台灣」主權　拒絕一國兩制

筋肉爸爸中風1個月近況曝光！　認對妻兒「很陌生」…老婆回家路上淚崩

台南藝術節首演《府城流水席》華麗開場　黃偉哲：大家相揪秋日遊台南

南方澳大橋「300噸橋拱斷開」徹夜吊移　21年就走入歷史

越南漁船偷越界捕鮪魚、鬼頭刀各40尾　漁業署重罰100萬

手機忘記拿錯過試鏡機會　利菁致歉搭檔「誤了你一生！」

4,000坪河濱賞花、花車遊行！「台北半日遊」國慶日這樣玩

挺5月孕肚跟男友扶養7子女...她不靠捐款！擺攤賣地瓜：要自己賺錢！

為地球節能減碳　交大光電系用「鈣鈦礦光伏元件」回收室內照明光

還在重男輕女？一同響應10/11「台灣女孩日」　挺大肚拍寶貝抽好禮

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

政治熱門新聞

韓國瑜激情演說　 巨幅國旗突崩落

高雄金曲之夜變調　歌唱晚會變造勢

葉毓蘭希望韓國瑜是草包：可以草船借箭

韓請假被扣薪！韓粉怒　王瑞德：無薪假合理

金防部少將涉浮報經費　遭拔官調查中

國防部：防衛作戰將以志願役為主

販賣機打到陳明文　黃承國砲轟羅文嘉

LIVE／2019國慶大典全程直播看這裡！

韓國瑜公布《兩岸政策白皮書》！

偏激韓粉咒墜機　王瑞德：連假後再告

快訊／蔡英文國慶演說4大重點搶先曝光

破千粉絲搶柯P嗡嗡包　黃瀞瑩甜發早餐慰勞粉絲

旺旺中時民調　韓蔡支持度拉近

宋楚瑜重出江湖再戰2020總統？　一張圖表看歷年得票數

更多熱門

相關新聞

韓國瑜激情演說　 巨幅國旗突崩落

慶祝雙十國慶，高雄市政府10日早上7點於高雄展覽館舉辦國慶升旗典禮，不到典禮開幕時間，現場就已湧進相當多民眾，穿國旗衣揮著國旗到場，但現場不僅主持人熊海靈帶頭喊「總統好」，底下民眾也狂叫「凍蒜、凍蒜、凍蒜」，讓國慶升旗一秒變造勢會，不過當韓國瑜在台上致詞講得正激憤時，國旗背板突然掉落，現場有些尷尬。

三軍樂儀甩6公斤操槍　超筆直隊伍展氣勢

看衰韓國瑜　柯P：除非連續投5顆三分球

韓國瑜國慶升旗痛批民進黨「東廠在、肥貓生」！

韓請假被扣薪！韓粉怒　王瑞德：無薪假合理

關鍵字：

高雄國慶日韓國瑜國慶升旗典禮

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

抓到《黑澀會》害人妹！鬼鬼16歲被她媽飆罵

晨翔爆熱戀大2歲甜美女神！

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

狗凌晨守房門！她卻心寒：我養的

教訓女兒！媽往「後腦杓一巴」她當晚身亡

韓國瑜激情演說　 巨幅國旗突崩落

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

他用「棉花棒挖耳朵」竟昏迷！醫曝「超慘後果」

高醫生化骨水殺老翁　高中老師很震驚

「戒指+頭髮」秒知未來生男生女　網友都說毛

36H巨球阿拉蕾！全光單穿牛仔吊胸上2點險走光

才剛道歉　哈登改口：支持言論自由

更多

最夯影音

更多
澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年
李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面