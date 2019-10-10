天主教學校爆7歲童「如廁太久」遭毒打致死！　修士半夜抱走學生性虐待

▲ 蘇格蘭聖科倫巴學院校內一棟建築物現已成為私有住宅。（圖／翻攝自推特／St Columba`s College）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘇格蘭一所頂尖天主教學校驚爆虐童，一名年僅7歲的男童遭教職員毒打致死，原因竟是他上廁所時間太久。蘇格蘭北艾爾郡的聖科倫巴學院（St Columba's College）一名現年64歲的校友愛德華（Edward）指出，1980年去世、當時僅7歲的莫羅尼（Aldo Moroni）是在學校裡被真名為麥克凱爾（David McKell）的修士傑馬努斯（Brother Germanus）打死的。

《每日郵報》9日報導，愛德華1960年代曾就讀這所學校，曾多次遭到麥克凱爾性侵。他的侄子此前同樣就讀該校，2014年向愛德華表示，莫羅尼被殺時他人就在學校裡，這件事一直讓他耿耿於懷。

愛德華根據侄子的說法表示，「名叫奧爾多‧莫羅尼的小男孩在廁所外的樓梯平台上被人狠狠揍了一頓，因為他在廁所裡待太久了。那裡傳出尖叫聲，發生可怕的殺人案，事情變得更糟。」他的侄子和同學們接著便看見救護車，不久後也參加莫羅尼的喪禮。事後校方則宣稱，莫羅尼的死因是心臟病發作。

愛德華向蘇格蘭虐童調查組織（SCAI）說道，若是他當年便舉發麥克凱爾的性侵暴行，或許就能阻止莫羅尼被毆打的事件發生，因此認為當時的自己太過懦弱，也對莫羅尼的死亡感到愧疚。

愛德華也回憶道，他在聖科倫巴被「邪惡的麥克凱爾」在20幾個場所性虐待，且當時還只有7、8歲。他每天活在戀童癖修士帶來的恐懼之中，經常在半夜被麥克凱爾從床上帶走，被迫參加一項奇怪的儀式。麥克凱爾會逼他脫下睡衣去洗澡，接著對他性虐待。愛德華只要哭了就會挨打，因此無法開口說任何話，就像沒有靈魂的殭屍一般遭受凌虐。