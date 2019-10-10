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土耳其出兵敘北「被控阻撓對抗IS」恐失去美支持　衛報：艾爾段最大賭注

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▲▼ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲衛報指出，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）出兵是「最大的賭注」。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

土耳其9日出兵敘利亞北部，針對伊斯蘭國（IS）展開「和平之泉行動」（Operation Peace Spring），引發國際批評。輿論指出，安卡拉此舉阻撓庫德族對抗伊斯蘭國（IS）的努力，讓百姓陷入不人道的處境中，戰爭的結果也充滿未知數，有可能同時失去美國與俄羅斯的支持。英國《衛報》形容，這是總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）的「最大賭注」。

根據《衛報》，土耳其出兵敘北，被指控阻撓庫德族對抗伊斯蘭國，罔顧百姓福祉與人道主義，因此頻頻重新定義軍隊入侵的目標。文內提到，艾爾段將面臨許多艱難的決定，入侵要做到什麼程度？誰才是真正的敵人？如此大規模的行動可以維持多久？安卡拉是否有能力或意願，領導對抗伊斯蘭國的戰爭，接管庫德族掌握的拘留營與難民營？

▲▼土耳其對敘利亞發起名為「和平之春」（Operation Peace Spring）的軍事行動。（圖／路透）

▲土耳其對敘利亞發起名為「和平之春」（Operation Peace Spring）的軍事行動。（圖／路透）

報導也指出，土耳其人民已經在為經濟問題煩惱，如今政府又發動一場耗資鉅額，結果未知的戰爭，有可能對此不滿。此外，武裝衝突將會讓當地百姓陷入更惡劣、不人道的處境之中，艾爾段可能因此承受國際責難，甚至是美國與歐盟的制裁。

據了解，土耳其將庫德族民兵視為恐怖分子，近日卻突然將目標轉向伊斯蘭國。總統發言人卡林（İbrahim Kalın）向CNN表示，「這不是針對庫德族的行動，土耳其對庫德族沒有意見。我們是在對抗殺害並壓迫庫德族的恐怖組織。」他認為，人們應該感謝土耳其擔起打擊IS的任務。

▲▼ 敘利亞庫德族人民保衛軍（YPG）。（圖／路透社）

▲敘利亞庫德族人民保衛軍（YPG）在第一線對抗伊斯蘭國，因此土耳其出兵招致譴責。（圖／路透社）

土耳其曾經越過邊境，在敘利亞阿夫林（Afrin）、傑拉布盧斯（Jarablus）展開軍事行動，卡林對此表示，那些行動只是暫時的，「土耳其對於佔領敘利亞任何區域都沒有興趣。」

土耳其總統府通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）投書《華盛頓郵報》時強調，「人道主義考量」是最重要的，總統提議在敘北建立的安全區域將「幫助土耳其收容無辜人民，境內目前高達200萬敘利亞難民自願在『安全區域』生活。」

《衛報》指出，艾爾段目前可能不會做出明確行動，等到11月13日與川普會面時，再試圖博取華盛頓的支持，但是面對決心正面迎戰的庫德族，也許在此之前，局勢發展就會超出他的掌控。文章形容，艾爾段出兵敘利亞，「也許是目前敢於冒險的政治家中，所採取的最大賭注。」

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