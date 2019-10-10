父親眼目睹熟女從「4m高遊樂船噴射出」擊中兒　水泥地被血水覆蓋…遊客全傻！

▲柯蘭與家人去逛嘉年華，卻遭女子從4公尺高墜落壓暈。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國赫爾市（Hull City）一處表演嘉年華會發生一起恐怖的遊樂設施意外。16歲的柯蘭（Ben Corran）每年都會和爸爸一起到嘉年華會玩遊樂設施，日前再度前往時，在遊園的過程中，父子倆經過熱門的「太空飛船」卻沒想到從4公尺高的地方墜落一名女子，導致柯蘭與女子當場鮮血直流滿地，失去意識。

根據英國《太陽報》報導，柯蘭當時與家人在嘉年華會玩樂，經過了現場最熱門的太空飛船遊樂設施，是一個太空船造型的旋轉、上下急速的遊樂設施。就在柯蘭經過飛船下方時，突然一名30歲的女子，從4公尺高的飛船上突然墜落，重重的壓在柯蘭身上，柯蘭當場失去意識，而他的父親則是拚了命要將也失去意識的女子身體搬離兒子。

現場目擊者表示，當時餘光有看到東西掉下來，「但怎麼樣也沒想到是一個人」。柯蘭當下被女子壓在身上隨即陷入昏迷，女子的下巴與頸部也有嚴重的骨折。柯蘭的父親表示，「她（女子）就像一顆球一樣重重撞倒我的兒子，我們當場都嚇壞了，滿地都是血看起來狀況非常差」。

▲工作人員事後開始調查女子墜落原因。

救護人員抵達時，將女子抬上拖板床，並且固定頸部，在嘴上插上一根管子。赫爾市議會活動團隊目前已經介入了解，究竟是什麼原因導致女子從遊樂設施上墜落，「在調查結果出爐前，將不予評論」。兒女子事後檢查，發現下巴、肋骨都有嚴重的骨折，狀況相當嚴重，柯蘭的父親也表示，「雖然事情很恐怖，但還是希望她能早日康復。」

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