海報替換五星旗…NBA中國賽9日相關活動全取消！席爾瓦連夜抵達上海

▲NBA主席席爾瓦連夜抵達上海。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）公開發表「挺香港爭自由」的言論不斷發酵，遭到大陸抵制，加上NBA主席席爾瓦（Adam Silver）又表示支持「言論自由」，令NBA陷入一場公關危機。目前，原定9日在上海舉行的籃網隊媒體採訪、湖人隊訓練和2019球迷之夜等活動全數取消。

綜合陸媒報導，NBA中國公關負責人9日下午出席記者會時向在場等候的媒體宣佈，「原定於16點30分開始的媒體發佈會改期，目前暫無更多消息。」此外，有網友發現，上海多處NBA中國賽海報已經被拆除，有些被替換為五星旗。

至此，9日當天有關中國賽的全部活動都取消，包括：原定於今天11點開始的籃網隊公開訓練、湖人隊的關懷行動、原定於18點在上海東方體育中心舉行的 「2019球迷之夜」、兩隊的媒體公開採訪。

▲▼NBA上海賽廣告被拆除。（圖／記者陳政錄攝）

目前，央視、騰訊等大陸媒體均宣佈暫停轉播NBA中國賽賽事。席爾瓦最近一次的公開聲明表示，仍不限制NBA僱員的言論自由，並將於明（10日）抵達上海，出席賽前記者會。

此前，他在日本表示，他9日仍然會按原計劃啟程前往上海，出席湖人隊在當地的季前賽。他說，「我真心希望，我能在上海與相關部門好好交流，取得他們的理解，我只能希望中國球迷和贊助商們看在過去30年的聯絡和感情上，能多多理解我們的立場。」

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▼NBA中國賽9日相關活動全部取消。（圖／翻攝自微博）



