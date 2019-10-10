外星人做的？ 300多顆「完美石球」藏秘境　最重15噸直徑誤差不到1％

▲ 哥斯大黎加巨型石球最重可達15噸，直徑從數英吋到6.5英尺都有。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者許祐誠／綜合報導

地球上有不少遺跡至今仍是一個謎，像哥斯大黎加巨型石球（Stone spheres of Costa Rica）即是一項神秘的存在。哥斯大黎加各地約有300多顆球石，在1930年代被發現時，其直徑誤差不到1％的完美球形，展現了極高的工藝技巧，只是這些形似巨人彈珠的石球，身世之謎至今未解，因此有人推測，這可能是外星人的傑作。

據《哥斯達黎加星報》（Costa Rica Star）報導，美國聯合水果公司（United Fruit Company）1930年在當地種植香蕉時，意外在叢林內發現數十顆巨大石球，事件曝光後，外界稱之為「秘境石球」。之後，考古學家測量球體後意外發現，球面各點曲率幾乎一模一樣，可說是「近乎完美的球體」，但至今仍沒有人知道石球的功能，只能推測為一種圖騰，也有人笑說是「巨人的彈珠」。

コスタリカの真球（Stone spheres of Costa Rica）



1930年代、コスタリカの密林で発見された真球に近い石の球体。

現在までに200個以上発見されている。 pic.twitter.com/WhBdN0Rfxu — ♆世界の謎♆ (@U_MA_MU) 2019年8月5日

值得一提的是，雖然古老的南美洲印地安人以高超工藝聞名，但石球的質地為花崗岩，非常堅硬，除非有高明技術、工具和測量儀器，才能完整地把巨大石塊雕刻成完美球形，因此對於當代人而言，絕對是一項不可能的任務。此外，由於印地安人也有許多關於外星人帶來石球的傳說，因此許多愛好外星人的網友推測，秘境石球和外星人絕對脫不了關係。

目前，一共有多達300多顆石球問世，最重可達15噸，直徑從數英吋到6.5英尺（約1.98米）都有，外界普遍也認為，石球應該是原住民在公元前200年至1500年之間製成。此外，當石球出世後，傳言中心藏有黃金，導致許多石球被毀損，直到考古學家介入才停止。此後，當局開始在該國博物館、醫院、政府大樓前放置石球，許多富豪也收藏較小顆石球，石球也逐漸在當地成為富有的象徵。