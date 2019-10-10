諾貝爾文學獎「永遠熱門人選」　村上春樹想擺脫飲恨…恐再等10年？

▲村上春樹多次與諾貝爾文學獎擦身而過。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合報導

2019年諾貝爾文學獎將於10日公布，外界推測，今年恐以亞洲、非洲的地區為主，女性作家特別受矚目。不過，日本作家村上春樹常年都是諾貝爾文學獎熱門人選，卻年年錯過，今年是否能不再飲恨，引起外界關注。

村上春樹從小熱愛西方文學，但卻從29歲才開始寫作，第一本小說《聽風的歌》就拿下「群像新人文學獎」，之後作品高產，至今共出版14部中長篇小說、14冊短篇小說集，還有20多本隨筆散文、遊記及紀實文學，其中《挪威的森林》、《海邊的卡夫卡》及《1Q84》將村上春樹推上最高峰，掀起日本「村上狂熱」現象。

村上春樹因為喜歡魔幻現實主義文學的代表作家加布列賈西亞馬奎斯，小說中也多有超現實情節，迷幻卻讓人情緒舒緩，主角設定普通平凡，但總能遇上特別的故事情節，結果看似隱含什麼意義，引起讀者潛意識的共鳴，感動又因人而異。

淳久堂書店資深副店長田口久美子在《書店不屈宣言》一書中表示，每當諾貝爾文學獎的時期到來，書店總是最忙碌的，大家思考著村上春樹今年總要得獎了，一邊加訂村上春樹的作品，一邊擺設祝賀村上春樹得獎的整排書區。

▲越靠近諾貝爾文學獎時期，書店會擺設村上春樹書區。（示意圖／視覺中國）

只要接近文學獎的發表日期，各家媒體就會致電書店，詢問「書區做了嗎？如果村上先生獲獎的話可以讓我們拍嗎？」經常引起轟動。更不用說今年外界預測文學獎將會落在亞洲或非洲，據傳已經入圍過7次的村上春樹，今年若是「本命年」，是否有機會不再飲恨？

不過書中提到，因為村上春樹討厭騷動，每年發表諾貝爾文學獎時，本人並不會待在日本，但他人在哪裡，也從沒有人知道。「致諾貝爾文學獎遴選委員會，村上已經入圍7次了是真的嗎？拜託選村上吧，再過個10年，這世界就會變成電子書時代，雖然我不想去想書店滅亡的事情，但書店會變成很寂寥吧，我實在不想去想。」

對此，日本文藝評論家川村湊表示，瑞典學院在傳統上一般選擇小說家、詩人或劇作家，並且近代諾貝爾文學獎似乎每過20多年就會頒給日本作家，例如1968年的川端康成、1994年的大江健三郎，以及2017年的英籍日本小說家石黑一雄，恐怕村上春樹還要多等10年。